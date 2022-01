Mary Kay continúa su compromiso con la ciencia de la piel

Mary Kay presenta sus investigaciones en dos prestigiosas conferencias: En el 19.º Congreso de Medicina Estética y Antienvejecimiento (AMWC) y en la Sociedad Europea de Investigación Dermatológica (ESDR)

DALLAS–(BUSINESS WIRE)–Mary Kay Inc., una de las compañías de cuidado de la piel más innovadoras del mundo, participó en dos conferencias europeas de renombre a finales de 2021. En el 19.º Congreso de Medicina Estética y Antienvejecimiento (Aesthetic & Anti-Aging Medicine World Congress, AMWC), Mary Kay Inc. presentó un afiche científico sobre el uso y la tolerabilidad de una fórmula con niveles altamente concentrados de retinol en pieles asiáticas. Mary Kay Inc. también se asoció con la Sociedad Europea de Investigación Dermatológica (European Society’s Dermatological Research, ESDR) para patrocinar Simposio de Futuros Líderes en Dermatología en su 50.ª conferencia anual. En esta conferencia, Mary Kay Inc. compartió los resultados de un reciente estudio clínico que demostró la capacidad que contiene una formulación cosmética para aliviar los síntomas asociados con la piel sensible.





El 19.º Congreso de Medicina Estética y Antienvejecimiento tuvo lugar del 16 al 18 de septiembre de 2021 en Montecarlo y se llevó a cabo bajo el alto patrocinio de S.A.S. el Príncipe Alberto II de Mónaco. Entre los asistentes de esta conferencia se encontraban varias profesiones, incluidos dermatólogos, cirujanos plásticos y estéticos, médicos especialistas en el antienvejecimiento y médicos estéticos y generales. Más de 8300 participantes de 130 países se unieron a la conferencia, tanto en persona como de manera virtual. La plataforma digital ofreció una experiencia virtual de inmersión que complementó el espectáculo físico y permitió que los asistentes puedan unirse a la exhibición digital y ver talleres sin importar la distancia o las restricciones de viaje.

Los científicos de Mary Kay se enorgullecieron de compartir sus últimas investigaciones sobre el uso y la tolerabilidad del retinol en esta conferencia. A través del uso de un protocolo de retinización gradual en personas asiáticas, mejoró la apariencia general de la piel y se redujo la hiperpigmentación posinflamatoria, una preocupación común cuando se usa retinol, especialmente en pieles de color.

“ El retinol es un ingrediente estándar de oro para el cuidado de la piel ya que cuenta con muchos beneficios comprobados, pero no todas las personas tienen la misma experiencia y tolerabilidad a un producto con retinol. Los resultados de este estudio ofrecen posibles soluciones para aquellas personas que están preocupadas por posibles irritaciones o hiperpigmentación. Estoy muy emocionada de compartir esta investigación con la comunidad científica de todo el mundo en el 19.º Congreso Mundial de AMWC con el fin de compartir nuestra investigación innovadora con profesionales de la ciencia de la piel y el envejecimiento”, comenta la Dra. Lucy Gildea, directora científica de Mary Kay Inc.

“ El AMWC de 2021 presentó un programa multifacético de medicina estética y antienvejecimiento destinado a promover la educación continua de alto nivel y nos encantó que Mary Kay participara este año. Esperamos haber logrado ayudar a inspirar el intercambio de nuevas ideas y el intercambio de ‘conocimientos técnicos’ en este campo a nivel mundial”, afirmó Catherine Decuyper, fundadora y presidenta de EuroMediCom. “ Le agradezco a nuestro equipo, nuestros socios globales, los asistentes y la comunidad científica en general sus contribuciones y la oportunidad de servirles a ellos y a sus necesidades de medicina estética y antienvejecimiento”.

Tras el éxito de AMWC 2021, EuroMediCom organizará el AMWC de 2022 del 31 de marzo al 2 de abril de 2022, nuevamente en un formato híbrido para permitir que los delegados de todo el mundo se unan a ellos para la 20.ª edición de su congreso de medicina estética y antienvejecimiento líder en el mundo. Los inscritos pueden optar por asistir en persona o ver sesiones en vivo desde cualquier parte del mundo.

La conferencia anual de la Sociedad Europea de Investigación Dermatológica (ESDR) se lleva a cabo en septiembre de cada año en Europa. En 2021, debido a las restricciones de viaje y las medidas para prevenir la COVID-19, la reunión anual se llevó a cabo de forma totalmente virtual del 22 al 25 de septiembre de 2021. La ESDR apoya la investigación en dermatología con el objetivo de mejorar la salud de los pacientes que padecen diversas enfermedades cutáneas e infecciosas y trastornos inmunitarios. Además de presentar investigaciones, Mary Kay también pudo patrocinar un simposio de Futuros líderes en dermatología que dio inicio a la conferencia.

La científica principal asociada de Mary Kay Inc., Geetha Kalahasti, compartió los resultados de un reciente estudio clínico que evaluó los efectos de una nueva formulación que contenía una mezcla de lípidos idéntica a la proporción natural de la piel, un antagonista del nociceptor (TRPV-1) y un extracto botánico que reduce la expresión de citocinas proinflamatorias.

“ En Mary Kay, estamos comprometidos con comprender la biología de la piel y diseñar nuevos productos que aborden las necesidades de la piel. Un área de enfoque constante ha sido la relación entre la piel sensible y la función de barrera de la piel”, comenta Kalahasti. “ Cada uno de estos materiales apuntó a una ruta biológica específica que contribuye al enrojecimiento de la piel. Los hallazgos revelaron que este enfoque multifacético ayuda a fortalecer la barrera cutánea comprometida y a aliviar las molestias asociadas con la piel sensible”.

“ En nombre de la junta de la ESDR, nos gustaría agradecer a Mary Kay el apoyo que le brindó a la ESDR y su generosa contribución a las actividades de esta. Una de las actividades más importantes de nuestra sociedad es promover la presentación de nuevos datos e ideas de investigación, y estamos encantados de que Mary Kay sea parte de este evento”, afirmó Leopold Eckhart, presidente del Comité del programa científico de la ESDR.

Este simposio en particular ayuda a conectar a jóvenes investigadores con científicos de renombre en dermatología y fomenta este tipo de colaboraciones, un enfoque que es muy importante para Mary Kay Inc.

ACERCA DE MARY KAY

Mary Kay Ash, una de las pioneras en romper las barreras laborales para las mujeres, fundó la empresa de belleza de sus sueños en 1963 con un objetivo: enriquecer la vida de las mujeres. Ese sueño se convirtió en una empresa de miles de millones de dólares que cuenta con un equipo de ventas formado por millones de miembros independientes en casi 40 países. Como compañía mundial de desarrollo empresarial, Mary Kay se compromete a empoderar a las mujeres en su viaje hacia la independencia económica a través de la educación, la tutoría, la promoción, la creación de redes y la innovación. Mary Kay se dedica a investigar la ciencia detrás de la belleza y a crear productos para el cuidado de la piel, cosméticos de color, suplementos nutricionales y perfumes de vanguardia. Mary Kay cree en la filosofía de enriquecer vidas hoy para tener un mañana sostenible, en asociarse con organizaciones de todo el mundo que se enfocan en promover la excelencia empresarial, en apoyar la investigación del cáncer, en promover la igualdad de género, en proteger a las sobrevivientes del abuso doméstico, en embellecer nuestras comunidades y en animar a los más pequeños a seguir sus sueños. Para más información, ingrese a marykayglobal.com, encuéntrenos en Facebook, Instagram, y LinkedIn o síganos en Twitter.

ACERCA DE EUROMEDICOM

EuroMediCom, creada en 1999 y parte de las Exhibiciones de Informa desde 2010, se dedica a promover las ciencias biológicas y el conocimiento a través de capacitaciones educativas, conferencias y exposiciones. El evento principal, el AMWC, se creó en 2003 y desde entonces se ha convertido en el congreso médico estético más grande y líder del mundo. El AMWC se desarrolló con la firme convicción de que los tratamientos estéticos externos y la prevención del envejecimiento interno podrían abordarse de manera integral al incorporar dos aspectos: la estrategia estética a través de la dermatología y los procedimientos quirúrgicos para la apariencia externa y la medicina antienvejecimiento para la prevención del envejecimiento y la mejora de los tratamientos estéticos. Para obtener más información sobre AMWC, haga clic aquí: https://www.euromedicom.com/en/home.html

ACERCA DE LA SOCIEDAD EUROPEA DE INVESTIGACIÓN DERMATOLÓGICA (ESDR)

La Sociedad Europea de Investigación Dermatológica (ESDR), fundada en 1970, es una organización sin fines de lucro que promueve la ciencia básica y clínica relacionada con la dermatología. La ESDR es la sociedad de investigación dermatológica más grande de Europa que cuenta con alrededor de 1100 miembros. Al apoyar la investigación en dermatología y piel, la ESDR contribuye a una comprensión profunda de la homeostasis de la piel y a la mejora de la salud de los pacientes que padecen enfermedades cutáneas y venéreas, enfermedades infecciosas así como trastornos inflamatorios y de origen inmunitario. La ESDR facilita el intercambio de información relevante para la investigación dermatológica entre médicos y científicos de todo el mundo. La ESDR también organiza eventos educativos durante todo el año para profundizar en el conocimiento de la investigación en dermatología. Para obtener más información, visite: https://esdr.org/

