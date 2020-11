Mary Kay Continúa Apoyando la Instrucción y la Innovación en Ciencias Mediante Becas Educativas Junto a IMCAS Academy

DALLAS–(BUSINESS WIRE)–Mary Kay Inc., pionera e innovadora en investigación del cuidado de la piel desde hace décadas, otorgó recientemente una beca educativa a la Academia del Curso de Máster Internacional en Ciencias del Envejecimiento (International Master Course on Aging Science, IMCAS Academy), para financiar su seminario virtual muy esperado sobre “Peelings en consultorio y peelings en casa”, disponible para cirujanos plásticos, dermatólogos, especialistas de la industria y esteticistas con el objetivo de continuar su educación y mejorar sus prácticas.





El seminario virtual, que hizo su debut en todo el mundo con más de 1200 participantes, es solo el último evento de la Academia, cuya misión es brindar educación de primer nivel en el área de ciencias del envejecimiento.

El seminario virtual, moderado por el director ejecutivo de IMCAS Academy, Dr. Dominique Du Crest, presentó una selección diversa de oradores de todo el mundo. La Dra. Michelle Hines de Mary Kay, directora de Investigación e innovación cosmética global, comenzó el seminario con una descripción general de los peelings químicos y luego se unió a los expertos para discutir distintos asuntos en varios temas de la agenda. Los temas cubrieron desde la pregunta existencial de “hacer peeling o no hacer peeling” hasta distintos tipos de peelings, peelings para tipos de pieles más oscuras, uso de ingredientes nuevos e innovadores y riesgos del peeling en pacientes con distintas afecciones dérmicas. Además, los oradores también compartieron consejos sobre cómo prolongar los beneficios del peeling después de realizar el procedimiento. La sesión concluyó con un sólido panel de preguntas y respuestas encabezado por la Dra. Uliana Gout, M. D. junto a la Dra. Hines, algunos de los oradores presentes fueron la Dra. Foteini Bageorgou, dermatóloga; la Dra. Marina Landau, dermatóloga, y la Dra. Mukta Sachdev, dermatóloga.

“Las mujeres de todas las edades, de cualquier parte del mundo, desean una piel perfecta”, indicó la Dra. Hines. “Actualmente, los peelings químicos son un procedimiento popular de rejuvenecimiento y renovación de la piel. Los peelings profesionales y los hechos en casa ofrecen distintas experiencias y beneficios. Dado que hay muchas opciones disponibles, es importante la educación y la concientización sobre el tema para elegir mejor. Para Mary Kay, fue un gran placer proporcionar una beca para promover la educación y la investigación sobre el tema”.

“Me gustaría subrayar la naturaleza dinámica y creciente de nuestra comunidad diversa”, manifestó el Dr. Du Crest. “Tenemos más de 28 000 miembros médicos, y, con el brote de COVID-19, nuestra comunidad se ha expandido enormemente. Además de nuestro Congreso, ofrecemos seminarios virtuales, a veces, dos veces por semana, mediante los cuales creamos oportunidades para que los médicos, dermatólogos y esteticistas de todo el mundo se reúnan y compartan conocimientos y experiencia, y respondan preguntas relacionadas con la industria a sus colegas sin necesidad de viajar ni abandonar sus consultorios o sus hogares. Nuestra plataforma de aprendizaje en línea contiene cientos de casos clínicos, numerosas publicaciones de blog, más de 40 seminarios virtuales por año y miles de videos para que los profesionales de la industria puedan ver y enriquecerse a pedido”.

El seminario virtual fue grabado y está disponible para ver en el portal de IMCAS Academy Library.

Acerca de Mary Kay

Mary Kay Ash, una de las pioneras en atravesar las barreras laborales para las mujeres, fundó su compañía de belleza hace 57 años con tres objetivos: desarrollar oportunidades gratificantes para las mujeres, ofrecer productos irresistibles y hacer del mundo un lugar mejor. Ese sueño se convirtió en una empresa de miles de millones de dólares que cuenta con un equipo de ventas formado por millones de miembros independientes en casi 40 países. Mary Kay se dedica a investigar la ciencia detrás de la belleza y a crear productos para el cuidado de la piel, cosméticos de color, suplementos nutricionales y perfumes de vanguardia. Mary Kay se compromete a empoderar a las mujeres y a sus familias al asociarse con organizaciones de todo el mundo, enfocarse en apoyar la investigación del cáncer, proteger a sobrevivientes del abuso doméstico, embellecer nuestras comunidades y alentar a los más pequeños a seguir sus sueños. La visión original de Mary Kay Ash sigue brillando, de a un lápiz labial a la vez. Puede obtener más información en MaryKay.com.

Acerca del Curso de Máster Internacional en Ciencias del Envejecimiento (International Master Course on Aging Science, IMCAS)

IMCAS se estableció en 1994 en París, Francia, como un congreso dedicado a cirujanos plásticos y a dermatólogos. Desde su inicio, IMCAS ha tratado de cerrar la brecha de conocimiento entre la cirugía plástica y reconstructiva y la dermatología, y, de ese modo, generar sinergias y ayudar a unir estos dos campos. Su misión es permitir a los profesionales de la estética acceder a contenido científico de calidad a pedido. IMCAS lanzó recientemente su plataforma de aprendizaje electrónico, IMCAS Academy, que ofrece a sus suscriptores acceso instantáneo a videos instructivos, artículos científicos y entrevistas a expertos, entre otros recursos. Para obtener más información sobre IMCAS, haga clic aquí: https://www.imcas.com/en.

