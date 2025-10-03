Marte en la mira: Encontraron una misteriosa roca en forma de calavera

El reciente descubrimiento de una calavera de polvo rojo en Marte ha captado la atención de la comunidad científica y el público en general.

La investigación, publicada por la revista National Geographic, presenta una extraña formación rocosa con semejanza a un cráneo humano, ubicada en una zona de depósitos de óxido de hierro característicos del planeta rojo.

Este singular hallazgo plantea nuevas preguntas sobre la historia geológica y las posibilidades de vida pasada en Marte.

Los expertos destacan que la llamada calavera de polvo rojo podría tratarse de una formación natural esculpida por milenios de erosión y condiciones climáticas extremas.

Sin embargo, la forma tan similar a un cráneo humano ha despertado la imaginación tanto de científicos como de entusiastas del misterio, reavivando antiguos debates sobre la vida extraterrestre y la presencia de civilizaciones marcianas.

Algunos geólogos subrayan la importancia de no caer en la pareidolia, el fenómeno que nos hace ver formas familiares en objetos aleatorios.

Potenciales implicaciones para el estudio del pasado marciano

El hallazgo de la calavera de polvo rojo contribuye al interés global por el estudio de Marte y su evolución.

Si bien aún no hay evidencia de vida en el planeta, este tipo de descubrimientos fomenta nuevas misiones espaciales y análisis más detallados de la superficie marciana.

Además, recuerda al famoso “rostro de Marte” observado hace décadas, generado igualmente por procesos geológicos y erosión eólica.