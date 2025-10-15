Marsh McLennan y sus empresas cambian su denominación a Marsh

La empresa crea una unidad de Servicios empresariales y Atención al cliente para acelerar el impacto en los clientes.









NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Marsh McLennan (NYSE: MMC) anunció hoy que cambiará su marca a Marsh a partir de enero de 2026. La empresa ha creado una nueva unidad de servicios empresariales y de atención al cliente, denominada Business and Client Services (BCS), para acelerar la innovación y centralizar las inversiones en excelencia operativa, datos, IA y análisis.

“En un entorno cada vez más complejo, los clientes buscan asesoramiento, soluciones y conocimientos que se basen en la experiencia de toda nuestra empresa”, comentó John Doyle, presidente y director ejecutivo de Marsh McLennan. “Los cambios que anunciamos hoy reflejan la forma en que seguimos cohesionando a nuestra empresa para ayudar mejor a nuestros clientes a superar los retos y encontrar oportunidades”.

La nueva marca Marsh

La nueva marca Marsh representará las capacidades especializadas y líderes en el mercado de la empresa en materia de riesgos, reaseguros y capital, personal e inversiones, y consultoría de gestión, además de reflejar la continua evolución de la empresa para tener un impacto cada vez mayor en sus clientes. Las cuatro divisiones adoptarán la marca Marsh a partir de 2027, tras un período de transición.

“Hoy en día, Marsh es sinónimo de excelencia en el asesoramiento sobre riesgos y la intermediación de seguros. La nueva marca Marsh también simbolizará todo lo que nuestra empresa tiene para ofrecer: una combinación distintiva de capacidades en servicios profesionales, escala y especialización para los clientes, gracias a la inteligencia artificial y los análisis de vanguardia”, declaró el Sr. Doyle.

“La unificación bajo una sola marca acelerará el impacto que tenemos en el mercado y dará a los clientes aún más confianza para prosperar gracias al poder de la perspectiva”, explicó John Jones, director de Marketing y Comunicaciones de Marsh McLennan.

“La nueva marca Marsh cobra vida con un nuevo logotipo, un diseño atrevido que representa el mayor impacto que podemos tener en los clientes y las perspectivas únicas que ofrecemos”, señaló el Sr. Jones.

Tras el período de transición, Marsh y Mercer saldrán al mercado bajo la nueva marca Marsh. Guy Carpenter pasará a llamarse Marsh Re. Oliver Wyman saldrá al mercado como Oliver Wyman, a Marsh business, mientras que la unidad operativa Oliver Wyman Group pasará a denominarse Marsh Management Consulting.

El símbolo bursátil de la empresa pasará a ser “MRSH” en enero de 2026.

Servicios empresariales y de atención al cliente

BCS reúne a los equipos de tecnología, datos y operaciones de la empresa bajo el liderazgo de Paul Beswick, director de Información y Operaciones de Marsh McLennan. A través de BCS, la empresa creará un ecosistema de datos y tecnología que aprovechará la IA y otras tecnologías para mejorar los resultados de los clientes en todos sus negocios, al tiempo que ofrecerá excelencia y eficiencia operativa.

“El rápido desarrollo de la IA y los conocimientos que puede extraer de nuestros datos ayudarán a abrir nuevas oportunidades para nuestros clientes y colegas”, señaló el Sr. Beswick. “Al aprovechar esta potente herramienta para simplificar las operaciones y mejorar la calidad del servicio, impulsaremos la innovación y lograremos una mayor eficiencia para reinvertir en el valor y el crecimiento de los clientes”.

“Con los cambios anunciados hoy, nuestra marca encarnará el mayor valor que podemos crear para todas las partes interesadas, mientras que BCS impulsará la mejora del servicio al cliente. Ambas iniciativas reflejan nuestro firme compromiso de ofrecer resultados de peso y experiencias excepcionales a nuestros clientes y colegas en la profesión”, destacó el Sr. Doyle.

Acerca de Marsh McLennan



Marsh McLennan (NYSE: MMC) es referente mundial en riesgo, estrategia y recursos humanos, y asesora a clientes en 130 países a través de cuatro empresas: Marsh, Guy Carpenter, Mercer y Oliver Wyman. Con ingresos anuales de más de 24 000 millones de dólares y más de 90 000 empleados, Marsh McLennan ayuda a generar la confianza necesaria para prosperar gracias al poder de la perspectiva. Para obtener más información, visite marshmclennan.com o síganos en LinkedIn y X.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contacto con los medios de comunicación:

Erick Gustafson



Marsh McLennan



+1 202 263 7788



erick.gustafson@mmc.com

Contacto con los inversores:

Jay Gelb



Marsh McLennan



+1 212 345 1569



jay.gelb@mmc.com