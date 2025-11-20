Marquee Brands amplió su cartera global con la adquisición estratégica de Stance

La decimonovena marca de Marquee señala que la tendencia es crecer con marcas que combinen estilo de vida y alto rendimiento

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Marquee Brands, el principal impulsor de marca global, anunció hoy la adquisición de Stance, la marca de medias innovadora que combina estilo de vida y alto rendimiento. Fundada en 2009 en San Clemente, California, Stance se une a la reconocida cartera de Marquee Brands, sede de algunas de las marcas más destacadas del mundo, como Martha Stewart, Laura Ashley, Sur La Table, BCBG, Ben Sherman, Body Glove y Dakine. La incorporación de Stance aumenta el total de ventas minoristas de la cartera de Marquee a $4 500 millones de dólares estadounidenses.









Marquee también anunció una nueva asociación con United Legwear and Apparel Co. (ULAC), que será el licenciatario global principal de la marca y gestionará las operaciones en todos los territorios excepto en China. Con productos que se venden en 42 países a través del comercio electrónico, más de 1 100 cuentas mayoristas, distribuidores internacionales y tiendas minoristas monomarca estadounidenses, ULAC supervisará los segmentos de productos principales de Stance: medias y ropa interior para hombres, mujeres y niños. En esta función, ULAC dirigirá el diseño y desarrollo de productos, las operaciones minoristas y de comercio electrónico, y la distribución.

“ Estamos encantados de dar la bienvenida a Stance a nuestra cartera, ya que es un referente cultural consolidado, reconocido por sus diseños atrevidos, su creatividad y sus colaboraciones con deportistas, músicos y artistas”, dijo Heath Golden, director ejecutivo de Marquee Brands. “ Estamos muy entusiasmados de poder aprovechar esta oportunidad en colaboración con United Legwear, líder en el sector y en el segmento específico. Vemos una ocasión de crecimiento conjunto a escala global, de hacer avanzar el segmento y mejorar la estrategia compartida de invertir en marcas de mucha notoriedad y que siguen siendo relevantes para los consumidores”.

Reconocida por ayudar a cambiar la percepción del segmento de las medias, Stance se ha ganado la fidelidad de sus clientes por la alta calidad de sus productos, la innovación en los materiales y el diseño extraordinario. Ahora, como parte de Marquee Brands, la adquisición consolida la presencia de la empresa en el segmento de productos básicos de todos los días y amplía su alcance a la categoría de estilos de vida. En las colecciones de Stance se incluyen asociaciones duraderas con la NBA, MLB, Disney, Marvel, Star Wars y Warner Bros. Discovery, así como colaboraciones previas con artistas, deportistas y personas famosas de la cultura, como Billie Eilish, Dwyane Wade y con Basquiat a través de su patrimonio. Con sólida experiencia en tecnología y desarrollo textil, Stance está en buenas condiciones para ampliar la gama de sus productos, empezando por la ropa deportiva, la ropa cómoda con estilo y el calzado.

“ En ULAC nos asociamos con marcas que comparten nuestro impulso por innovar e inspirar”, señaló Isaac E. Ash, director ejecutivo y presidente de United Legwear & Apparel Co. (ULAC). “ Stance encaja a la perfección: una marca innovadora que convirtió los productos básicos de todos los días en declaraciones de estilo, que creó una enorme comunidad de seguidores gracias a sus diseños atrevidos, su narrativa cultural y su red de deportistas y artistas. ULAC celebra la asociación con Marquee Brands y la posibilidad de continuar ese legado.”

Marquee Brands, respaldada por un patrocinador financiero de larga data, Neuberger Berman, continúa ampliando su plataforma a través de inversiones en marcas globales reconocidas que son relevantes para los consumidores y mediante la aplicación de un modelo de negocio comprobado que impulsa la excelencia operativa, la expansión en categorías clave y la creación de valor a largo plazo en los mercados.

RBC Capital Markets actuó como asesor financiero y Greenberg Traurig como asesor legal de Marquee Brands. Solomon Partners actuó como asesor financiero y Jones Day como asesor legal de Stance.

ACERCA DE MARQUEE BRANDS

Marquee Brands es la principal impulsora de marca de compañías icónicas, que genera valor y desarrolla influencia internacional. Con la idea de impulsar el crecimiento y crear valores de marca sostenibles, nos asociamos con fabricantes, operadores, minoristas y distribuidores de primer nivel para expandir las marcas en todos los mercados y canales. La cartera global de Marquee Brands abarca tres plataformas distintas: productos para el hogar y la gastronomía, moda y estilos de vida, diseños de lujo y actividades deportivas y al aire libre. La cartera de marcas incluye Martha Stewart, Laura Ashley, Sur La Table, Emeril Lagasse, America’s Test Kitchen, BCBGMAXAZRIA, BCBG, Ben Sherman, Bruno Magli, Anti Social Social Club, Totes, Isotoner, Destination Maternity, Motherhood, A Pea in the Pod, Stance, Dakine y Body Glove. Para obtener más información, visite www.marqueebrands.com.

ACERCA DE UNITED LEGWEAR & APPAREL CO. (ULAC)

ULAC (ULAC.com) es una empresa con sede en Nueva York dedicada al diseño y la distribución internacional de indumentaria, medias, ropa interior y accesorios. Fundada por Isaac E. Ash en 1998, ULAC tiene alianzas de distribución con Scotch & Soda, Hurley y Ted Baker. Además, la empresa es licenciataria de marcas importantes, como PUMA, Skechers, Van Heusen, DKNY, Levi’s, Champion, Prince, Arrow y Weatherproof, dueña de las marcas Pro Player y Lemon, y desarrolla programas de marca privada para importantes minoristas de todo el mundo.

Guiada por su compromiso con la calidad, el valor y la innovación, ULAC ofrece los mejores productos de su clase, desde la mesa de diseño hasta el puerto de entrega, con integridad, excelencia y un enfoque innovador que satisface las necesidades de los consumidores globales.

ACERCA DE STANCE

Fundada en 2009, Stance es la marca líder en productos para estilos de vida que está redefiniendo el concepto del segmento de medias e indumentaria gracias a la creatividad, la expresión propia y diseños prémium. Reconocida por su estética atrevida, sus materiales innovadores y la alta calidad de trabajo manual, Stance convirtió productos esenciales de todos los días en oportunidades para crear la individualidad. Desde indumentaria para actividades de alto rendimiento hasta básicos informales, Stance se asocia con deportistas, artistas y personajes de la cultura de talla mundial para celebrar la originalidad e inspirar confianza en cada paso. Los productos de Stance se venden globalmente en comercios minoristas de especialidad, grandes almacenes y en línea: www.stance.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

