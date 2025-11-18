Mark Epstein denuncia presunta edición de archivos de su hermano Jeffrey Epstein

Mark Epstein, hermano del fallecido Jeffrey Epstein —condenado por delitos sexuales—, afirmó que los archivos vinculados al caso estarían siendo modificados para eliminar los nombres de políticos republicanos.

En una entrevista telefónica concedida a NewsNation el lunes 18 de noviembre, Mark aseguró que una fuente anónima le informó sobre la supuesta redacción selectiva de estos documentos, cuya publicación ha sido largamente esperada por la opinión pública. "Me dijeron recientemente que la razón por la que van a liberar los archivos y el motivo de este cambio de postura es que están saboteando estos documentos", declaró Mark, acusando a funcionarios de la administración Trump de "eliminar nombres de republicanos de los archivos". Añadió que esta información provino de "una fuente bastante confiable".

Durante la entrevista, Mark también afirmó que su hermano Jeffrey habría poseído información comprometedora sobre Donald Trump en 2016, año en que el expresidente se postulaba para su primer mandato. Según Mark, Jeffrey le comentó que la información sobre los candidatos sería lo suficientemente dañina como para "anular las elecciones".

Estas declaraciones se producen después de que Trump instara a los republicanos en la Cámara de Representantes a votar a favor de hacer públicos los archivos, un cambio radical respecto a su postura anterior en contra de divulgar los documentos. Según Mark Epstein, este giro inesperado estaría relacionado con la supuesta manipulación de los archivos para proteger a figuras conservadoras en el poder.