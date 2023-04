Marjorie Taylor Greene llama a protestar por el arresto de Trump

Marjorie Taylor Greene, la representante republicana aparecerá en el episodio del domingo del programa 60 Minutes de la cadena CBS, luego de sus amenazas y protestar contra la acusación del expresidente Donald Trump.

En la cuenta de Twitter del programa, escribieron que Greene “no tiene miedo de compartir sus opiniones, sin importar cuán intensas y directas sean”.

En febrero, Greene fue noticia cuando se puso una bata blanca , abucheó y gritó “mentiroso” durante su discurso del Estado de la Unión del presidente Joe Biden.

Unos días después, usó su cuenta de Twitter para descargar su enojo con la interpretación de Sheryl Lee Ralph de “Lift Every Voice and Sing” durante el Super Bowl de 2023, denunciando la conmovedora actuación como un acto de “despertar”.

Lo último que Green ha hecho es publicar amenazas para protestar por la acusación de Trump. “Me voy a Nueva York el martes. Debemos protestar por la caza de brujas inconstitucional”, escribió en Twitter.

