Mario Durán, el favorito para ganar la alcaldía de San Salvador

San Salvador, El Salvador. Mario Durán, ex ministro de Gobernación del país centroamericano, es el candidato a alcalde de San Salvador del partido fundado por el presidente salvadoreño, Nuevas Ideas, Nayib Bukele, y se perfila como el favorito para ganar la alcaldía.

Actualmente, Durán lidera la intención de voto para la alcaldía de la capital salvadoreña, esto de acuerdo con varias encuestas, entre ellas la de la Universidad Centroamericana (UCA) denominada “Los capitalinos opinan sobre la elección para la alcaldía del municipio de San Salvador”, la cual revela que el 62,2% de los votantes considera que Nuevas Ideas es el partido que va a ganar la alcaldía de San Salvador y solamente un 24,3% opinó que Arena continuaría en la alcaldía.

La misma encuesta reveló que, si los capitalinos tuvieran que escoger sólo entre Durán y el actual alcalde y candidato por Arena, Ernesto Muyshondt, el 43,3% optaría por el candidato de Nuevas Ideas y un 41,5% se inclinaría al edil.

Mientras, el sondeo del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (Iudop), uno de los más prestigiosos, indica que la preferencia para Durán es del 43,3 % y del 41,5 % para el actual alcalde.

Durán acompañó a Nayib Bukele durante su periodo como alcalde de San Salvador (2015-2018). El candidato ejerció el cargo de Director de Desarrollo Municipal ad honorem y Concejal de la Alcaldía de San Salvador.

Posteriormente fue nombrado titular del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial cuando Bukele asumió la cabeza del Ejecutivo en 2019.

Para su cierre de campaña el candidato visitó varias comunidades de San Salvador. “Se apagan las luces de la campaña y se enciende la esperanza de una nueva capital (…) estoy listo para liderarla, para trabajar con la gente”, dijo Durán durante el cierre.

Analistas temporalmente posicionan a Durán como el elegido para ser el próximo candidato presidencial de Nuevas Ideas al finalizar el mandato de Bukele que no podría buscar la reelección en los siguientes 10 años.

Por su parte, Ernesto Muyshondt es un político y empresario salvadoreño que actualmente ocupa el cargo de alcalde de San Salvador desde el 2018 y el próximo 28 de febrero buscará la reelección como candidato del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

El actual alcalde ocupa el segundo lugar en la gran mayoría de las encuestas, sin embargo, él es de la opinión de que los capitalinos le darán su voto para “promover un balance de poder”.

La imagen de Muyshondt se ha visto afectada por los escándalos de corrupción asociados a su partido y el proceso penal que enfrenta por supuestamente negociar favores electorales con miembros de las pandillas.

El miércoles 25 de febrero el candidato de ARENA celebro su cierre de campaña en la plaza Gerardo Barrios de la capital.

Muyshondt hizo un llamado a la población a acudir de forma masiva a las urnas y aseguró que esta no es solo la elección de un alcalde, sino que también es una contienda electoral para “defender la democracia, la libertad, el Estado de Derecho y que la institucionalidad siga funcionando”.

“¡Vivimos un momento histórico! Estamos a las puertas de una elección en la que ustedes son la clave, porque no es una elección cualquiera, no solo se trata de elegir a un alcalde o diputado. Salvadoreños, y muy especialmente ustedes, los capitalinos: estas elecciones no deben darle todo el poder a una sola persona, con su voto deben promover un balance de poder”, dijo el edil.