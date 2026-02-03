María Corina Machado presiona para reunirse con Delcy Rodríguez e impulsar la transición 

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado ha manifestado estar dispuesta a participar en una reunión de transición en Venezuela junto a la presidenta interina Delcy Rodríguez, según reportan medios internacionales.

Este gesto marca un nuevo capítulo en la búsqueda de un acuerdo político para definir el futuro del país sudamericano, intentando quitarle fuerza al chavismo.

Machado, quien ha sido una de las voces más firmes de la oposición, no solo reiteró su compromiso con la vía democrática, sino que también insistió en la urgencia de establecer un cronograma claro que permita una transición ordenada.

La líder, que fue rechazada en un comienzo por Donald Trump, expresó que la apertura al diálogo es clave para devolver la institucionalidad a Venezuela, poniendo su disposición para sentarse a negociar con actores clave del oficialismo.



Importancia del diálogo para la transición democrática

El diálogo político entre los principales actores se ha vuelto imprescindible ante el actual contexto venezolano. Organizaciones internacionales y organismos de derechos humanos han resaltado la necesidad de que el país avance hacia una solución pacífica y electoral para la crisis.

Según medios internacionales, Machado hizo pública su disposición para buscar consensos, priorizando el respeto a la voluntad popular.

La comunidad internacional se mantiene atenta a los posibles acercamientos y acuerdos, mientras que la ciudadanía venezolana sigue demandando certezas sobre el rumbo de una posible transición democrática y la realización de elecciones transparentes.