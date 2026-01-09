María Corina Machado busca reunirse con Trump a pesar de no considerada una líder de respeto 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que María Corina Machado viajará a Washington D.C. la próxima semana, expandiendo así la agenda política internacional de la líder opositora venezolana.

Este anuncio ha generado expectativas en torno al posible respaldo que Machado podría recibir tanto del gobierno estadounidense como del Congreso.

Esta visita, anunciada por Trump durante declaraciones en un acto público reciente, llega en un momento crucial para la oposición venezolana, que busca aumentar su participación en el gobierno venezolano tras la captura de Nicolás Maduro.

Además, el viaje podría fortalecer los lazos entre el movimiento opositor venezolano y actores clave en Estados Unidos.

Relaciones entre Venezuela y Estados Unidos

La relación bilateral entre Venezuela y Estados Unidos ha sido especialmente tensa en los últimos años, marcada por sanciones económicas y restricciones diplomáticas.

María Corina Machado, figura clave de la oposición, ha liderado numerosos llamados para restaurar la democracia en el país sudamericano. Su reunión con líderes políticos en Washington D.C. podría abrir nuevas puertas para la causa opositora.

En el pasado, otras figuras opositoras han realizado giras similares por Norteamérica, buscando respaldo y visibilidad internacional ante la crisis venezolana.

Ahora, el foco está puesto en cómo la visita de Machado repercutirá en la estrategia de presión internacional.