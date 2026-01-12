María Corina Machado busca acercarse a Dios tras ser rechazada por Trump 

La dirigente opositora venezolana, María Corina Machado, pidió el apoyo del Papa León XIV para que el Vaticano intervenga ante la crisis política y social que atraviesa Venezuela.

Este llamado fue hecho público en medio de un tenso panorama nacional y con la mirada internacional atenta a posibles soluciones tras el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos de narcotráfico en Estados Unidos (EEUU).

Machado, líder de la oposición y referente clave en los movimientos sociales venezolanos, expresó la necesidad de que el Papa y la Iglesia católica ayuden a facilitar un diálogo que podría ser fundamental para el futuro de Venezuela, el cual, según Donald Trump, ya está bajo su control absoluto.

El papel del Vaticano en conflictos internacionales

No es la primera vez que la Iglesia católica se involucra en crisis políticas de América Latina. En el pasado, el Vaticano ha jugado un rol mediador en países afectados por conflictos internos o transiciones políticas difíciles.

La solicitud de Machado apunta a repetir esos antecedentes, esperando que la autoridad moral del papa León XIV pueda facilitar negociaciones con el objetivo de liderar el gobierno, como lo manifestado al intentar entregarle a Trump su premio Nobel de la Paz.