Margot Robbie sostiene que cree que Greta Gerwig debió haber sido nominada al Oscar en la categoría de “Mejor Directora”

En sus primeros comentarios sobre las nominaciones al Premio de la Academia de Barbie, Margot Robbie reveló su reacción ante la omisión de Greta Gerwig en la categoría de Mejor Director.

Robbie, de 33 años, apareció junto a sus compañeros de reparto America Ferrera, Kate McKinnon, Rhea Pearlman, Ariana Greenblatt y Ryan Gosling en una proyección especial para el Sindicato de Actores en Los Ángeles el martes.

“Es evidente que creo que Greta debería recibir una nominación como directora, ya que lo que logró es algo excepcional en una carrera, algo que sucede una vez en la vida”, expresó Robbie acerca de Gerwig, quien tiene 40 años, según informó Deadline. La cineasta fue notablemente excluida de la lista de cinco nominados a Mejor Director de los próximos Premios de la Academia cuando se anunciaron las nominaciones el martes pasado.

“Pero ha sido un año increíble para todas las películas”, agregó Robbie, según el medio. Gerwig hizo historia en Hollywood con Barbie al romper varios récords de taquilla tras su lanzamiento en julio. La película resultó ser la más taquillera de 2023, superando los mil millones de dólares en la taquilla mundial poco más de dos semanas después de su estreno y convirtiéndose en el estreno teatral más taquillero de Warner Bros. Pictures antes de finales de agosto, sin ajustar por la inflación. Los nominados para el Premio de la Academia a Mejor Director en la 96ª edición son Justine Triet (Anatomy of a Fall), Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon), Christopher Nolan por “Oppenheimer”, Yorgos Lanthimos por “Poor Things” y Jonathan Glazer por “The Zone of Interest”.

“Sospecho que es algo más grande que nosotros. Es más grande que esta película, es más grande que nuestra industria”, agregó Robbie sobre el impacto de Barbie en la cultura popular el martes, según el medio. También elogió a la película por recibir ocho nominaciones al Oscar en total, incluyendo Mejor Película y nominaciones para Gosling, de 43 años, y Ferrera, de 39. “Nos propusimos hacer algo que cambiaría la cultura, afectaría la cultura, simplemente tendría algún tipo de impacto”, dijo, según el medio. “Y ya ha logrado eso, e incluso más, superando nuestras expectativas más allá de lo que podríamos haber imaginado.” Y eso es verdaderamente la mayor recompensa que podría salir de todo esto”. Gerwig está nominada en los Oscar por Mejor Guion Adaptado junto a su coescritor y esposo Noah Baumbach, con quien se casó en diciembre.

“Nunca he sido parte de algo así. No algo así”, dijo Robbie sobre la respuesta general del público a Barbie, según Deadline. “He participado en proyectos relacionados con cómics, los cuales generan una respuesta considerable, pero esta experiencia fue notablemente distinta. Todavía se siente muy diferente. Y no puedo pensar en un momento en el que una película haya tenido este efecto en la cultura.”

La 96ª entrega de los Premios de la Academia, presentada por Jimmy Kimmel, se transmitirá en vivo el domingo 10 de marzo desde el Teatro Dolby en Hollywood, California, a partir de las 7 p.m. hora del este.