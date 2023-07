Margot Robbie revela que sus amigas se “enojaron” por no besar a Ryan Gosling en “Barbie”

La película “Barbie” ha destacado por la notable química entre Margot Robbie y Ryan Gosling, quienes se convirtieron en una pareja cinematográfica favorita a pesar de no protagonizar ningún beso en la pantalla.

En una entrevista, Robbie confesó que sus amigas la regañaron al descubrir que no había besado a Ryan, lo cual generó cierto “arrepentimiento” en la actriz. El hecho de no concretarse el tan anhelado beso con el apuesto Gosling provocó comentarios y bromas por parte de sus amigas, quienes veían en ello la oportunidad perfecta para cumplir el sueño de toda chica que lo considera su crush.

Aunque la decisión de no incluir el beso en la película tenía un fundamento narrativo sólido, Margot Robbie compartió que sus amigas le cuestionaron por no aprovechar la oportunidad después de haber trabajado tanto tiempo junto a Gosling.

En otra ocasión, cuando protagonizó la película “Babylon”, Robbie solicitó al director Damien Chazelle que modificara el guion para poder besar a Brad Pitt, otro de sus grandes ídolos. Sin embargo, en el caso de Gosling, decidió no hacerlo, posiblemente para no desvirtuar la esencia de la trama. Incluso Ryan confesó que fue mejor que no se llevará a cabo el beso.

Margot Robbie compartió su perspectiva en la entrevista con la revista People, donde señaló que pese a la presión de sus amigas, sabía que la decisión de no incluir el beso en “Barbie” era lo correcto para mantener la esencia de la historia y la relación entre los personajes.

La química en pantalla entre Robbie y Gosling ha sido indiscutible y ha generado la admiración de sus seguidores. Aunque el tan esperado beso no se materializó, la película “Barbie” ha logrado cautivar al público con la interpretación de esta pareja actoral, que ha dejado una huella memorable en el cine.