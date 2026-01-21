Margot Robbie: la mujer más bella en el mundo según votaciones en línea

La actriz y productora australiana Margot Robbie ha acaparado la atención en redes sociales tras aparecer en lo alto de la popular lista de “Las mujeres más bellas del mundo” de la plataforma Ranker. La noticia se viralizó rápidamente, generando titulares que la presentan como la “mujer más hermosa del mundo”.

Sin embargo, la realidad detrás del reconocimiento es más matizada. Ranker funciona mediante listas crowdsourced, donde los usuarios pueden votar constantemente por sus figuras favoritas. Esto significa que las posiciones de las celebridades, incluidas Robbie, fluctúan con el tiempo. En algunos momentos, según los votos acumulados, la actriz ha ocupado la primera posición, lo que explica los reportes recientes.

La plataforma no emite premios oficiales ni comunicados que declaren un ganador único o permanente; las listas reflejan únicamente la opinión pública en tiempo real. La reciente atención sobre Robbie coincide con su alta visibilidad internacional tras estrenos de películas, eventos de premiación y su popular papel en Barbie, lo que ha incrementado su popularidad en medios y redes sociales.

Aunque los titulares pueden exagerar la formalidad del ranking, la presencia constante de Robbie en los primeros lugares demuestra su gran apoyo y admiración del público, consolidándola como una de las figuras más queridas y seguidas del entretenimiento contemporáneo.