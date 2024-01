Margot Robbie fue ignorada de los Premios Oscar, no la incluyeron como Mejor Actriz

La bella y talentosa actriz Margot Robbie fue ignorada de los Premios Oscar al no ser incluida como Mejor Actriz por su participación en Barbie.

La decisión de los organizadores de excluir a la actriz han dejado una ola de memes en las distintas plataformas de internet.

Expertos han señalado que jamás creyeron que Robbie fuera ignorada al no ser nominada en la categoría de Mejor Actriz, a pesar de que la cinta Barbie cuenta con ocho nominaciones.

Fanáticos y conocedores esperaban que la actriz de “Barbie girl” entrara dentro de una de las categorías, pero Margot no fue elegida. “Se esperaba que Robbie entrara dentro de una de las categorías más importantes; sin embargo, el premio será disputado por Annete Bening, Lily Gladstone, Sandra Huller, Carey Mulligan y Emma Stone”.

Artistas que sí fueron nominados a por Barbie son América Ferrera como Actriz de Reparto y Ryan Gosling como Actor de Reparto; mientras que en Mejor Canción tuvo dos nominaciones, una de ellas para Billie Eilish por “What Was I Made For” y ”I’m Just Ken” de Mark Ronson y Andrew Wyatt, que interpreta Ryan Gosling.

No solo Robbie fue excluida de los premios Oscar, Leonardo DiCaprio tampoco figura en los laureles con su participación en la película Martin Scorsese.

Ryan Gosling sí fue nominado por su papel de Ken, esto ha generado polémica por el tema del patriarcado.

La película Oppenheimer domina las nominaciones de los Premios Oscar con 13 categorías, convirtiéndola en la cinta con más designaciones a laureles en la edición.

El anuncio de los nominados se dieron a conocer este martes, revelando que la posible ganadora será la producción sobre el creador de la bomba nuclear.

Oppenheimer se convirtió en la producción con más nominaciones, en total 13, incluido Mejor Director.