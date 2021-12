Marcus Lemonis se Une a Sanguich Como Socio

MIAMI–(BUSINESS WIRE)–Sanguich de Miami se enorgullece de anunciar a Marcus Lemonis como nuevo socio. Se unirá a los propietarios Daniel Figueredo y Rosa Romero a medida que expanden la marca Sanguich en los EE. UU. La asociación continuará construyéndose sobre una base sólida y una alianza entre socios, y aprovechará el alcance y la influencia de Lemonis en sus numerosas inversiones.





Marcus Lemonis, nativo de Miami, es un emprendedor, filántropo, defensor y personalidad de la televisión que lidera Camping World como Director Ejecutivo y Presidente y es presentador en The Profit and Streets of Dreams de CNBC y pronto estrenará The Renovator de HGTV.

“Invertir en un gran concepto es fácil, el arte de los negocios es invertir en buenas personas. En este caso hemos encontrado ambos,” indicó Lemonis.

Sanguich de Miami comenzó como una ventana emergente en un festival de arte antes de expandirse a una tienda de contenedores de envío a una ubicación física en La Pequeña Habana en 2018. Basándose en las tradiciones cubanas clásicas y los ingredientes caseros, Sanguich se ha convertido en un elemento básico en la comunidad cultural de Miami. Sanguich ampliará su presencia y abrirá varias ubicaciones en los EE. UU. en 2022.

La asociación entre Marcus y Sanguich ha sido de larga data y ha evolucionado durante los últimos 2 años, y han colaborado más recientemente en el desafío Plating Change en 2020.

“Miami siempre será mi hogar, la cultura, la música y la comida”, señaló Lemonis. “Tengo buenos recuerdos de asistir a la escuela secundaria Christopher Columbus cuando era joven y vuelvo a visitarlos con frecuencia y apoyar a la comunidad en todo lo que puedo.”

Como parte de su campaña The Great American Tip Off, un llamado a la acción a nivel nacional para mostrar un amor adicional a los estadounidenses trabajadores que nos sirven todos los días, Lemonis sorprendió a la facultad y al personal de Christopher Columbus con una propina de 3,1 millones de USD por su increíble servicio a lo largo de los años. Cada empleado recibirá un cheque por un monto de 18 000 USD.

Lemonis continuó: “¡También regalaré a cada empleado un kit de Sanguich en casa porque la comida es deliciosa y definitivamente sigue el tema de Miami!”

La asociación recién formada tiene como objetivo ampliar la marca Sanguich a escala nacional y mundial.

ACERCA DE MARCUS LEMONIS:

Marcus Lemonis nació en Beirut, Líbano devastado por la guerra en 1973; y a los nueve meses, fue adoptado por una pareja que vivía en Miami, Florida. Marcus se ha desempeñado durante mucho tiempo como Presidente de Camping World y Gander RV & Outdoors. Gracias a sus esfuerzos, ahora es la fuente N.º 1 de Estados Unidos para vehículos recreativos, accesorios para acampar, mantenimiento y reparación de vehículos recreativos. Cuando no dirige su empresa multimillonaria, Marcus se centra en su otra pasión ayudando a las empresas en dificultades a recuperarse. Muestra este proceso en su exitoso programa de televisión, The Profit, de CNBC, que fue nominado para el premio Critic’s Choice de 2018 a la mejor serie de realidad estructurada. Aunque no nació en los Estados Unidos, está orgulloso de estar viviendo el Sueño Americano a través del trabajo duro, la determinación y la fe. Con múltiples empresas en su currículum, se puede ver a Marcus compartiendo su conocimiento a través de numerosos programas de televisión de negocios y entretenimiento y charlas. Durante la pandemia de la Covid-19, Marcus lanzó The Business Learning Center, una herramienta educativa gratuita en su sitio web destinada a ayudar a los emprendedores a tener éxito en tiempos difíciles. Simultáneamente, dedicó 50 millones de USD para el lanzamiento de The Lemon-Aid Foundation, su misión benéfica de apoyar e invertir en comunidades desatendidas y pequeñas empresas.

Para obtener más información sobre Marcus Lemonis, visite www.marcuslemonis.com

