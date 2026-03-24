WASHINGTON (AP) — El secretario de Estado Marco Rubio viajará a Francia esta semana para hablar con el Grupo de los Siete sobre la guerra con Irán, informó el Departamento de Estado.

La noticia se da en medio de gran escepticismo del grupo hacia el conflicto que ha hecho disparar los precios del petróleo.

Rubio asistirá el viernes a una reunión de ministros de Exteriores del G7 cerca de Versalles, a las afueras de París. Según el Departamento de Estado, será «para promover intereses clave de Estados Unidos«.

Además, busca «abordar preocupaciones de seguridad compartidas y oportunidades de cooperación».

La noticia surge en medio de versiones contradictorias sobre si Estados Unidos e Irán están hablando de una resolución del conflicto.

El Departamento de Estado indicó que Rubio abordará con el G7 «las áreas de enfoque incluirán la guerra entre Rusia y Ucrania, la situación en Oriente Medio y las amenazas en todo el mundo a la paz y la estabilidad». Además, en este sentido, hablarán también sobre la estabilidad global.

El presidente Donald Trump manifestó el lunes que Estados Unidos e Irán han mantenido conversaciones, aunque Irán lo ha negado.

El enfoque serán las guerras y las amenazas en el mundo

Y numerosos otros países participan en incipientes esfuerzos para encontrar una salida a la crisis.

Como resultado, esto ha provocado que el precio del petróleo se dispare con el cierre del estrecho de Ormuz para la mayor parte del transporte marítimo. Esto incluye a los buques cisterna.

Casi todas las demás naciones del G7, Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia y Japón, han reaccionado, en el mejor de los casos, con frialdad ante la operación militar de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Además, han declinado participar. Esto ha provocado la ira de Trump aun cuando sostiene que Estados Unidos no necesita su ayuda.

Trump ha arremetido contra varios miembros del G7 y aliados de la OTAN por no responder a sus llamados de ayuda para reabrir el estrecho de Ormuz.

No obstante, en los últimos días varios de ellos habían indicado disposición a respaldar una acción apropiada. Así, buscan restablecer el tránsito normal en esta vía marítima.