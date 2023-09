Marck, el actor de telenovelas que prefiere irse a un asilo que tener hijos

El actor Marck Tacher ha generado una ola de comentarios en las redes sociales después de decir que prefiere ir a un asilo en su vejez que tener hijos.

La estrella de las telenovelas no es la primera vez que habla de no ser padre, pero en las últimas declaraciones fue mucho más contundente con la prensa.

Marck, de 44 años de edad, tiene claro que prefiere ser cuidado en un asilo que traer hijos al mundo por su pensar egoísta que los hijos son para que nos cuiden en la vejez.

Según el actor, no permitirá que ninguna persona cercana se haga cargo de él y que dejará todo preparado para cuando llegue el momento ser atendido en un geriátrico.

“En el dado caso que no tuviera hijos, pues sí, planearía mi vejez para irme a un asilo a que me cuiden bien”, dijo Marck, reafirmando que no tiene pensado tener hijos por el momento y que su futuro ya lo tiene planificado en un asilo.

Agregó que no teme pasar sus últimos días en un asilo, algo que no lo presiona para tener hijos.

“No, no me queda pendiente. No, no voy a ser papá”, dijo en una ocasión al ser entrevistado sobre la paternidad.

Marck no es el único que ha expresado su negativa de tener hijos en un futuro y que ha sido atacada o felicitada por sus seguidores.