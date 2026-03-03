Marcas de la Edad de Piedra podrían ser antecedente de la escritura

Un reciente análisis sugiere que símbolos y marcas talladas por humanos hace más de 40.000 años podrían representar una forma temprana de comunicación estructurada. Por esto, algunos investigadores la consideran un posible antecedente de la escritura.

Las inscripciones fueron identificadas en 260 objetos hallados en Alemania, entre utensilios y pequeñas figurillas elaboradas durante la Edad de Piedra. Aunque estos signos son distintos de los sistemas de escritura actuales, los expertos señalan que presentan un nivel de complejidad. Además, indican que su concentración de información es comparable al de la escritura protocuneiforme.

Este sistema surgió hace aproximadamente 5.300 años en Mesopotamia, territorio que hoy corresponde en gran parte a Irak. La protocuneiforme empleaba símbolos pictográficos abstractos y evolucionó posteriormente hacia la escritura cuneiforme. Esta se considera el primer sistema de escritura formalmente reconocido por la comunidad académica.

El hallazgo abre nuevas preguntas sobre cuándo y cómo los seres humanos comenzaron a organizar información mediante signos gráficos, mucho antes de lo que se creía hasta ahora.