Maple Leaf Sports & Entertainment y AWS se asocian para transformar las experiencias de los aficionados al deporte en Canadá

SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–Amazon Web Services, Inc. (AWS), una empresa de Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), y Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE) anunciaron hoy que innovarán juntas para transformar el modo en que algunas de las franquicias deportivas más famosas de Canadá —Toronto Maple Leafs, Toronto Raptors, Toronto Football Club (FC) y Toronto Argonauts— crean y proporcionan momentos deportivos extraordinarios y más compromiso de los seguidores. MLSE seleccionó a AWS como proveedor oficial de nube y de servicios de inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático (Machine Learning, ML) y aprendizaje profundo en la nube. MLSE utilizará la cartera integral de capacidades de nube de AWS, que incluye los servicios de ML, analítica de avanzada, computación, base de datos y almacenamiento para respaldar a sus equipos y sus líneas de negocios. Al innovar juntas, MLSE desarrollará soluciones que apoyarán el modo en que los equipos juegan sobre el hielo, la cancha, la pista o el campo; el modo en que los jugadores se mantienen sanos; el modo en que los seguidores se conectan unos a otros y experimentan los partidos y el modo en que las franquicias deportivas funcionan internamente.

MLSE apunta a ofrecer nuevas revelaciones con tecnología de AWS a sus equipos para seguir mejorando la calidad del juego. Utilizando Amazon Rekognition (el servicio de AWS para el análisis automático de imagen y video) y Amazon Kinesis (el servicio de AWS para la recopilación, el procesamiento y el análisis fáciles de flujos de datos y videos en tiempo real), MLSE podrá procesar y analizar grabaciones de video de cámaras instaladas en las instalaciones de entrenamiento y los lugares en donde se desarrollan los partidos de los equipos con el fin de prepararse mejor para las decisiones cruciales durante los partidos. Por ejemplo, los entrenadores en el banco pueden ver datos críticos sobre el partido almacenados y analizados en AWS para ayudarlos con la estrategia de su próxima jugada.

“En MLSE hemos creado Digital Labs para convertirnos en la organización deportiva más avanzada tecnológicamente. A medida que la tecnología avanza y el modo en que miramos y consumimos deportes evoluciona, MLSE se compromete con la creación de soluciones y productos que dirijan esta evolución e intensifiquen la experiencia de los seguidores. Nuestro objetivo es ofrecer a los seguidores nuevas maneras de conectarse digitalmente con sus equipos favoritos y a la vez intentar descubrir oportunidades digitales de rendimiento deportivo en colaboración con nuestras oficinas de contacto con el público”, afirmó Humza Teherany, director tecnológico y digital de MLSE. “Con los servicios de aprendizaje automático y analítica de avanzada de AWS, podemos usar los datos junto a nuestros equipos para ayudar a la información en áreas como selección del equipo, entrenamiento y estrategia para lograr una calidad aún más alta de competición. Realizar un abordaje de innovación ‘primero en la nube’ con AWS empodera aún más a nuestra organización para experimentar con ideas nuevas que pueden ayudar a nuestros equipos a rendir al máximo y a nuestros seguidores a sentir una conexión más estrecha con la acción”.

“Siempre buscamos organizaciones innovadoras con las que asociarnos, que puedan desviarse de la norma y crear la mejor experiencia para nuestros seguidores. Nuestra asociación y lo que planeamos lograr con AWS ayudarán a transformar la industria del deporte y entretenimiento de Toronto”, manifestó Jordan Vader, vicepresidente sénior de Asociaciones Globales de MLSE. “El acceso a la tecnología que desarrolla AWS también mejorará el modo en que nos relacionamos con los seguidores, al darles experiencias emocionantes y personalizadas en nuestros estadios y fuera de ellos, desde antes que el disco toque la pista de hielo hasta después de la última bocina en la cancha”.

MLSE desarrollará tecnología nueva también para los aficionados al deporte, utilizando la extensa cartera de servicios en la nube de AWS con el fin de crear experiencias extendidas sin igual para los seguidores de sus equipos en el estadio, en el hogar y en el metaverso. MLSE utilizará aplicaciones de realidad aumentada (RA) y realidad virtual (RV) y Amazon Kinesis para dar vida a la experiencia digital que planea, el “Partido dentro del partido” (“Game within the Game”). Con ella, los aficionados podrán seguir a sus jugadores favoritos, acceder a revelaciones mejoradas sobre el partido en tiempo real, formar parte de juegos gratuitos y participar en apuestas deportivas a demanda. De cara al futuro, MLSE trabajará con AWS para desarrollar una experiencia de realidad mixta en el hogar y en el estadio al combinar datos visuales de cámaras presentes alrededor del campo con sensores en las camisetas de los jugadores y en el disco o en el balón.

El objetivo de MLSE es crear un sentido de comunidad más poderoso a través de plataformas como Digital Arena (también llamada “Game Time” en las aplicaciones móviles de los equipos de MLSE). La plataforma ofrece una experiencia interactiva de segunda pantalla en la que los seguidores pueden compartir y chatear con otros seguidores, exalumnos y mascotas del equipo. La experiencia también incluye un lanzamiento virtual de camiseta y un juego de preguntas y respuestas que permiten a los seguidores conectarse unos con otros. Digital Arena apunta a ayudar a los seguidores a sentirse más cerca del partido y de los demás, más allá de dónde lo estén mirando. Al ejecutar Digital Arena en la nube más importante del mundo, MLSE puede proporcionar una experiencia real y virtual de compromiso de seguidores de calidad constante.

“AWS apoya a muchas de las organizaciones deportivas más emocionantes del mundo con las ofertas de nube más integrales y de mayor adopción. Ayudamos a organizaciones como Fórmula 1 a rediseñar sus autos, a la National Football League a entrenar a sus jugadores y a la National Hockey League a llevar a sus seguidores a adentrarse más en el partido con una lista cada vez más larga de estadísticas en tiempo real. Estamos encantados de agrandar nuestra comunidad deportiva global con MLSE y ayudarlos a desarrollar un conjunto campeón de capacidades analíticas y de aprendizaje automático”, señaló Matt Garman, vicepresidente sénior de Ventas y Marketing de Amazon Web Services. “Junto a AWS, MLSE seguirá fortaleciendo franquicias icónicas del deporte canadiense como los Toronto Maple Leafs, Toronto Raptors, Toronto FC y Toronto Argonauts, y los ayudará a conectarse con sus seguidores a un nivel más personal que nunca”.

Los aficionados al hockey sobre hielo canadiense experimentaron la combinación campeona de AWS y hockey en junio de 2021 en el debut de dos nuevos parámetros de analítica de avanzada para la U.S. National Hockey League (NHL) durante las eliminatorias de la Copa Stanley 2021. Las estadísticas en tiempo real de analítica de tiro (Shot) y de atajada (Save), con tecnología de AWS, aparecieron como gráficos en pantalla y visualizaciones de datos durante los partidos de la NHL, lo que permitió que los seguidores entendieran mejor y apreciaran más agudamente el rendimiento de sus equipos y jugadores favoritos en los momentos cruciales. Para obtener más información sobre AWS y su actuación en la liga profesional de hockey sobre hielo más importante del mundo, visite https://aws.amazon.com/sports/nhl/.

