Mapache irrumpe en licorería de Virginia y termina desmayado tras beber alcohol

Un curioso incidente sorprendió a los empleados de una licorería en Ashland, Virginia, después de que un ladrón inusual irrumpiera en el negocio durante la madrugada del sábado. El responsable del desorden no era un delincuente común, sino un mapache que logró entrar al local mientras este permanecía cerrado.

Según el reporte del establecimiento, el animal accedió al área donde se almacenaban botellas de whisky escocés y americano. En su recorrido, rompió varias botellas, dañó parte del techo y dejó el piso cubierto de alcohol.

La escena fue descubierta horas más tarde, cuando un trabajador llegó para abrir la tienda y encontró al pequeño intruso desmayado en el baño, aparentemente tras ingerir parte del licor derramado.

Las autoridades locales fueron notificadas y el mapache, conocido en la zona como un “panda de la basura”, fue retirado del lugar sin presentar heridas graves. Hasta el momento, no se han reportado daños más allá de los materiales dentro de la licorería.