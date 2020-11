Manuel Zelaya propone la creación de Internacional Antiimperialista en defensa de la humanidad y naturaleza

El expresidente y líder de oposición en Honduras, Manuel Zelaya, lanzó en su viaje a México una importante iniciativa antiimperialista que tiene como objetivo la defensa de la humanidad y la naturaleza.

La iniciativa del exgobernante destituido por un golpe de Estado en el 2009 la presentó durante el XXIV Seminario Internacional del Partido del Trabajo (PT) que se desarrolló en la nación azteca. La propuesta está enmarcada en la creación del ente Internacional Antiimperialista de los pueblos, en defensa de la humanidad y la naturaleza.

Durante su exposición en el seminario el gobernante resaltó la importancia de preservar el medio ambiente y garantizar los derechos humanos y autonomía de los pueblos.

‘Los seres humanos nos enfrentamos a la posibilidad cierta de un final catastrófico, provocado por la mano de quienes hoy dominan por completo nuestro mundo’, dijo en su discurso.

Calificó como ingenuo pensar en el plan de como especie todos somos destructivos, enfatizando que quienes han deteriorado el medio ambiente lo representa solo el dos por ciento de la población mundial.

‘Sería ingenuo ponernos en el plan de que como especie somos todos destructivos, cuando es en realidad el cúmulo de intereses de una minoría que apenas supera el dos por ciento de toda la población mundial, la que provoca todos los desequilibrios que, poco a poco, van arrastrándonos a la extinción de la vida como la conocemos’, acotó sobre su plan antiimperialista.

Además, resaltó que son esos privilegios de las grande naciones que deciden las guerras y la paz, ‘condenan países al asedio perpetuo, a la esclavitud o la desaparición’.

El expresidente fue contundente al indicar que son ellos la ‘plaga más terrible que azota nuestros recursos naturales, hasta el punto de alterar todo lo que existe, desatando con ello fuerzas de la naturaleza que sacuden todos los rincones de nuestro planeta, castigando siempre a los más pobres’.

El líder opositor hondureño mencionó que es en la supremacía del dinero en que radica todos los fetiches que envilecen a toda la humanidad, condenándola al consumo irracional, al egoísmo y al odio a sus prójimos.

“Por todo lo anterior, es que convocamos a que se constituya la Internacional Antiimperialista de los Pueblos, inspirada y comprometida con la lucha por la defensa de la humanidad y la naturaleza”, acotó el gobernante.

La propuesta antiimperialista fue avalada por más de un centenar de personalidades, entre ellas exmandatarios, líderes sociales, Premio Nobel.

El exmandatario hondureños viajó a México hasta el sábado luego que permaneció varias horas retenido en el aeropuerto internacional de Toncontín por 18 mil dólares que no eran de su pertenencia.

“Comunico que he sido injustamente retenido en el aeropuerto Toncontín cuando me aprestaba a viajar a Seminario de PT en México. La causa una bolsa de dinero con 18 Mil $ ; que no es de mi pertenecía. Ahora en presencia de fiscal”, tuiteó el ex mandatario al hacer la denuncia pública.