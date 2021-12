Manuel Zelaya: “Militares intervinieron para que el CNE diera el primer informe electoral en Honduras”

El expresidente hondureño y líder de oposición, José Manuel Zelaya, reveló que los militares intervinieron para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) diera el primer informe que le daba el triunfo a la presidenta electa, Xiomara Castro.

De acuerdo con Zelaya, el pasado 28 de noviembre cuando se realizaron las elecciones había sectores que estaban presionando para que no se diera el primer corte electoral.

Aunque el exgobernante y esposo de la presidente electa de Honduras no dio mayores detalles, si reveló que los militares intervinieron para que se dieran los primeros resultados.

“Felicito al CNE que pudo superar todo el boicot, todo los obstáculos que se pusieron, hasta el último día, hasta la última hora”, dijo el gobernante.

Agregó que el ente regulador de los comicios superó la intención de no querer dar los resultados. “Cuando no se quería dar ni siquiera a las 8:20 de la noche, no se quería dar el informe”, manifestó el gobernante antes de confesar que los militares tuvieron que intervenir.

Las declaraciones del mandatario las externó en el noticiario Hoy Mismo tres semanas después de desarrollado el proceso electoral.

“Tuvo que intervenir, lo digo por primera vez, tuvieron que intervenir los militares, para que se diera el informe“, añadió.

Al respecto, confió que fue el jefe del Estado Mayor Conjunto, Tito Livio Moreno, que tuvo que intervenir para que se aceptaran los resultados.

“Estuvieron boicoteando y obstruyendo la justicia hasta el último día y hasta el último momento”, acotó el esposo de la presidenta electa de Honduras.

El gobernante resaltó que una vez que se dio la intervención de los militares todos los impases fueron superados y ahora queda apoyar a la primera mujer jefa de Estado de la nación.

El CNE oficializó el lunes el triunfo de la de Xiomara Castro con 1,716,793 votos válidos.