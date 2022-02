Mandy Moore se asocia con Lumenis para generar consciencia sobre la enfermedad del ojo seco y el tratamiento con OptiLight

La Sra. Moore se ha asociado con Lumenis como embajadora de la marca para OptiLight a fin de contar su historia y empoderar a otras personas.

Después de sufrir durante años de ojos secos, irritados y calientes, la Sra. Moore se enteró de que su problema era la enfermedad del ojo seco, una condición que afecta a millones de personas. Después de someterse al tratamiento con OptiLight, la calidad de vida de la Sra. Moore mejoró notablemente.

OptiLight es un tratamiento patentado revolucionario que incluye la primera y única terapia basada en la luz para la enfermedad del ojo seco.

YOKNE’AM ILLIT, Israel–(BUSINESS WIRE)–Hoy, Lumenis anunció que se ha asociado con la cantante, compositora y actriz Mandy Moore como embajadora de la marca para OptiLight, una brillante solución para los ojos secos. La Sra. Moore sufrió la enfermedad del ojo seco y el tratamiento con OptiLight mejoró significativamente su condición. Ahora, ella se asociará con Lumenis para compartir su historia y empoderar a otras personas. Será la estrella de la nueva campaña de OptiLight, que le mostrará a millones de personas que sufren de ojos secos que no tienen que “simplemente vivir con esto”.





Antes de su diagnóstico, la Sra. Moore no sabía que sus ojos secos, irritados y calientes eran en realidad síntomas de una condición llamada enfermedad del ojo seco. La enfermedad del ojo seco es extremadamente común y afecta a aproximadamente 49 millones de estadounidenses, pero solo la mitad son diagnosticados1,2. Para ayudar a las personas que sufren de ojos secos, como la Sra. Moore, Lumenis, la compañía de dispositivos médicos basados en energía para aplicaciones del cuidado de la vista y estéticas más grande del mundo, recientemente lanzó OptiLight. Este tratamiento patentado revolucionario es la primera y única terapia basada en la luz para la enfermedad del ojo seco. Como parte de un régimen de tratamiento, OptiLight ayuda a mejorar la enfermedad del ojo seco con una serie de tratamientos rápidos y delicados que se pueden realizar en un consultorio.

“ Me entusiasma asociarme con Lumenis y compartir cómo OptiLight ha tenido un gran impacto en mi vida. Durante años, sufrí la enfermedad del ojo seco, pero no sabía que la padecía. Mis ojos se sentían arenosos y cansados, y se veían rojos. No podía usar mis lentes de contacto por mucho tiempo. Las gotas para los ojos no ayudaban demasiado. Estaba constantemente frustrada en el set y en casa con mi familia”, dijo la Sra. Moore. “ Cuando me enteré de que tenía una condición médica llamada enfermedad del ojo seco, me di cuenta de que no tenía que soportar vivir así, sino que podía acceder a un tratamiento seguro y eficaz con OptiLight. Ahora, puedo enfocarme más tiempo en lo que es importante para mí, en lugar de luchar contra las molestias y el malestar constante de la enfermedad del ojo seco, y quiero inspirar a que otras personas digan, ‘Simplemente no viviré con esto’”.

La campaña “Not Gonna Live With It Generation” (La generación que no va a vivir con esto) presenta a la Sra. Moore en su debut hoy día con una propaganda, así como una campaña en medios digitales e impresos para alentar a las personas a obtener más información sobre la enfermedad del ojo seco y encontrar una terapia eficaz en OptiLight.

“ Lumenis está encantado de asociarse con Mandy Moore para esta importante campaña, que generará consciencia sobre la enfermedad del ojo seco y presentará el tratamiento revolucionario de OptiLight”, expresó el director ejecutivo de Lumenis, Tzipi Ozer-Armon. “ OptiLight con la tecnología patentada Optimal Pulse Technology (OPT) es la única terapia de luz para tratar la enfermedad del ojo seco. Para millones de personas que comparten la experiencia de Mandy con esta condición, OptiLight es la solución perfecta. Nuestra capacidad de mejorar la calidad de vida de quienes sufren la enfermedad del ojo seco es el motivo por el cual hacemos lo que hacemos; por eso, es maravilloso notar su entusiasmo por OptiLight y los resultados de su tratamiento. Esperamos que inspire a otras personas a obtener un mejor cuidado para la enfermedad del ojo seco”.

Para obtener más información sobre la enfermedad del ojo seco y OptiLight, visite treatmydryeye.com, y siga a Lumenis en Instagram, Facebook y LinkedIn con #NotGonnaLiveWithIt y #OptiLight.

1. Dana R. et al. Patient-Reported Burden of Dry Eye Disease in the United States: Results of an Online Cross-Sectional Survey. Am J Ophthalmol. Agosto de 2020; 216:7-17. 2. Datos del Censo de los EE. UU.

Acerca de OptiLight

OptiLight™ es un tratamiento a base de luz que utiliza luz de amplio espectro, intensa y precisa para mejorar los síntomas de la enfermedad del ojo seco debido a la disfunción de las glándulas de Meibomio (Meibomian Gland Dysfunction, MGD), también conocida como ojo seco evaporativo u ojo seco por deficiencia de lípidos, en pacientes de 22 años de edad y mayores con signos y síntomas de moderados a graves de la enfermedad del ojo seco debido a MGD y con tipos de piel de I a IV en la escala de Fitzpatrick. OptiLight debe aplicarse solo en la piel de la región malar del rostro, de trago a trago, incluida la nariz (los ojos debe estar completamente cubiertos con anteojos protectores). OptiLight está destinado a ser aplicado como complemento de otras modalidades, como excreción de las glándulas de Meibomio, lágrimas artificiales lubricantes y compresas tibias.

El tratamiento con OptiLight no está indicado para pacientes con ciertas condiciones médicas y conlleva riesgos, como malestar, daño de la textura natural de la piel y cambio de la pigmentación cutánea. Consulte con su médico para saber si el tratamiento con OptiLight es adecuado para usted.

Acerca de Lumenis

www.lumenis.com

Lumenis es una compañía líder de dispositivos médicos basados en energía para aplicaciones estéticas y del cuidado de la vista en el área de las soluciones clínicas mínimamente invasivas. Se la considera una experta de renombre mundial en el desarrollo y la comercialización de tecnologías innovadoras basadas en energía, como láser, luz pulsada intensa (Intense Pulsed Light, IPL) y radiofrecuencia (Radio-Frequency, RF). Durante casi 50 años, los productos revolucionarios de Lumenis han redefinido los tratamientos médicos y han sentado numerosos precedentes tanto tecnológicos como clínicos. Lumenis ha creado exitosamente soluciones para condiciones previamente intratables y también ha diseñado tecnologías avanzadas que han revolucionado los métodos de tratamiento existentes.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Genevieve Britton



+1.512.774.0735



Genevieve.Britton@precisionvh.com