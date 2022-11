Manchester United planea finalizar el contrato de Cristiano Ronaldo

Manchester United anunció mediante un que planea finalizar el contrato con Cristiano Ronaldo, luego de las polémicas declaraciones que el futbolista dio en una entrevista no comunicada autorizada.

La entrevista para TalkTV, excluirá una reacción inmediata del club inglés y según un informe de ESPN, buscará rescindir el contrato del portugués e incluso perseguirá acciones legales en su contra.

Algunas de las declaraciones del futbolista durante la entrevista con Piers Morgan, fue referencia a su situación actual en el club inglés “Sí, me siento traicionado, y sentí que algunas personas no me quieren aquí, no solo este año, sino también el año pasado ”.

Asimismo, comentó que de los tres entrenadores que han tenido en su segunda etapa, solo tenía respeto por Ole Gunnar Solskjaer. Lo contrario de Rangnick, del que dijo “ni siquiera es entrenador ¿Cómo vas a ser el jefe del Manchester United? Ni siquiera había oído hablar de él”, agregó.

El Manchester esperó hasta que se hicieron públicos todos los comentarios de Cristiano Ronaldo, antes de decidir su respuesta, y una vez la entrevista fue transmitida en todo el Reino Unido, el club, tomó la decisión de rescindir el contrato de Cristiano que termina en junio de 2023.

En una reunión del equipo, el técnico Erik Ten Hag, dijo a los jefes del club, que no quiere que Cristiano Ronaldo regrese después de la Copa del Mundo y que se le informará al portugués que no es bienvenido en la base de entrenamiento de Carrington del United después del torneo en Qatar.

De acuerdo con el diario británico Metro, el equipo sancionaría al delantero portugués con una multa que llegaría hasta el millón de libras esterlinas (1,1 millones de euros).