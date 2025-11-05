Mamdani le recuerda a Trump que lo derrotó en la ciudad que lo vio nacer 

Tras conocerse el resultado de las elecciones en Estados Unidos, el húngaro musulmán Zohran Mamdani no tardó en pronunciarse con una advertencia directa al presidente electo.

“Tengo cuatro palabras para usted”, declaró Mamdani a Trump tras ganar elecciones, generando expectación en los medios internacionales.

"Si alguien puede mostrar a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer", manifestó el político demócrata socialista.

Posteriormente, calificó a Trump de déspota, desmantelando las condiciones que le permitieron acumular poder.

"Así que, Donald Trump, ya que sé que está viendo esto, tengo cuatro palabras para usted: suba el volumen ('turn the volume up')", expresó.

Cuatro palabras de advertencia y contexto internacional

El especialista, conocido por su análisis crítico de la política global, alertó que la gestión de Trump podría enfrentar obstáculos internos y externos si no prioriza la unidad nacional y el respeto a las instituciones democráticas.

Mamdani resumió su mensaje en la frase: “No olvide el mundo”, resaltando la importancia de la cooperación internacional en tiempos de crisis.

"Aquí creemos en defender a aquellos a quienes amamos, ya sea un inmigrante, un miembro de la comunidad trans, una de las muchas mujeres negras a las que Donald Trump ha despedido de un trabajo federal, una madre soltera que sigue esperando que bajen los precios de los alimentos o cualquier otra persona que se encuentre entre la espada y la pared; su lucha es también la nuestra", apuntó.