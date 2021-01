Mambu recauda 110 millones de euros en una ronda de financiación encabezada por TCV

BERLÍN, MIAMI Y SINGAPUR–(BUSINESS WIRE)–Mambu, la plataforma bancaria SaaS líder del mercado, ha anunciado hoy su última ronda de financiación de 110 millones de euros (134 millones de dólares estadounidenses) de nuevo capital. Esta ronda ha sido encabezada por TCV, cuyas inversiones incluyen a Netflix, RELEX, Spotify y WorldRemit. También ha recibido inversiones adicionales de Tiger Global y Arena Holdings, así como de los inversores existentes Bessemer Venture Partners, Runa Capital y Acton Capital Partners. La nueva ronda eleva la valoración de la empresa a más de 1.700 millones de euros.

Con esta nueva ronda de financiación, Mambu continuará acelerando su rápido crecimiento y aumentando su presencia en los más de 50 países en los que ya opera y se centrará en mercados como Brasil, Japón y Estados Unidos. Este anuncio se produce tras otro año de aproximadamente un 100 % de crecimiento anual de Mambu en un mercado de software bancario que Gartner valora actualmente en más de 100.000 millones de dólares y prevé un crecimiento de dos dígitos. FT Partners ha sido el asesor financiero exclusivo en esta transacción.

La plataforma bancaria SaaS de Mambu se diferencia de las empresas de banca tradicionales, ya que acelera y simplifica drásticamente la forma en la que cualquier institución financiara crea y atiende los productos financieros. La plataforma de Mambu es utilizada por bancos tradicionales, empresas de tecnología de punta, instituciones financieras, organizaciones sin ánimo de lucro y otras empresas para impulsar sus productos y servicios financieros. Con clientes como ABN AMRO, N26, OakNorth, Orange y Santander entre su base de clientes, Mambu está impulsando tanto la creación de nuevas fintech como la migración de las instituciones financieras existentes a una pila de tecnología adecuada para la era fintech. Mambu continúa expandiendo tanto la amplitud como la profundidad de su plataforma y planea duplicar su equipo de empleados a más de 1.000 para 2022.

Eugene Danilkis, fundador y CEO de Mambu, ha declarado: “Cuando Mambu fue lanzado en 2011, sabíamos que el futuro de la banca tendría que construirse sobre una tecnología ágil y flexible. Casi una década más tarde, esto es más cierto ahora que nunca, especialmente tras los desarrollos del año pasado. A medida que un número cada vez mayor de bancos retadores y establecidos se inscriben para prepararse para prosperar en la era fintech, les hemos proporcionado, y seguiremos proporcionándoles, una plataforma de clase mundial sobre la que construir negocios modernos y ágiles centrados en el cliente.

“Esta última ronda de financiación nos permite acelerar nuestra misión de mejorar la banca para mil millones de personas en todo el mundo y abordar una de las mayores y más complejas oportunidades del mercado mundial que aún está en el albor de la nube”, ha añadido.

John Doran, socio general de TCV, que se incorpora al Consejo de Administración de Mambu, ha comentado: “Mambu fue una de las primeras empresas en aprovechar la oportunidad de trasladar el software bancario a la nube. El equipo ha construido un producto con elevado grado de componibilidad y verdaderamente nativo de la nube en un mercado multimillonario y de rápido crecimiento, tradicionalmente dominado por grandes proveedores en las oficinas y de procesos lentos. Hemos seguido el progreso de Mambu durante muchos años y estamos realmente encantados de poder asociarnos con Eugene y todo el equipo de Mambu en su viaje para expandir sus ofertas a clientes en todo el mundo”.

Acerca de Mambu

Mambu es la plataforma bancaria SaaS que está cambiando los servicios financieros. Esta compañía de rápido crecimiento inició sus operaciones en 2011 y está permitiendo a los clientes crear una banca moderna y ofertas de préstamos de forma rápida, segura y sencilla. A través de su enfoque bancario componible, la plataforma ofrece a sus clientes la capacidad de diseñar y dar servicio a casi cualquier producto financiero, al tiempo que se integra rápidamente con el ecosistema de soluciones complementarias de mejor servicio en todo el mundo. Mambu cuenta con una red global de casi 500 empleados que dan soporte a 160 clientes en más de 50 países. Cuenta con N26, OakNorth, ABN AMRO y Santander entre su extensa lista de clientes. Para más información, visite nuestra página web o conéctese con nosotros en Twitter, LinkedIn, YouTube y​ ​Facebook.

Acerca de TCV

Fundada en 1995, TCV provee capital a empresas en etapa de crecimiento, tanto privadas como públicas, que operan en el sector tecnológico. Desde su creación, TCV ha invertido más de 14.000 millones de dólares en compañías líderes en tecnología, incluidos más de 2.500 millones en empresas de tecnología financiera, y ha ayudado a orientar a CEO en más de 115 ofertas públicas iniciales y adquisiciones estratégicas.

Entre la inversiones de TCV se encuentran Airbnb, AxiomSL, Dollar Shave Club, ExactTarget, Expedia, Facebook, LinkedIn, Netflix, Nubank, Payoneer, Splunk, Spotify, WorldRemit, and Zillow. En Europa, TCV ha invertido más de 2.000 millones de dólares en empresas como Believe Digital, Brillen.de, Perfecto, FlixMobility, Klarna, Mollie, OneTrust, RELEX Solutions, Revolut, RMS, Sportradar, Spryker, The Pracuj Group y WorldRemit. TCV tiene su sede central en Menlo Park (California) además de oficinas en Nueva York y Londres. Para más información sobre TCV, incluida una lista completa de sus inversiones, visite https://www.tcv.com/

