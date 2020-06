Malala se gradúa de la Universidad de Oxford

La joven activista paquistaní Malala Yousafzai logró su diploma de filosofía, de política y de economía en la Universidad de Oxford.

El símbolo mundial de la lucha por la educación y premio Nobel de la Paz expresó su alegría al obtener el galardón.

“Es difícil expresar mi alegría y mi gratitud ahora que obtuve mi diploma de filosofía, de política, de economía de Oxford”, dijo Yousafzai.

La joven promesa, hizo un posteo en sus redes sociales, acompañado de imágenes de una celebración.

Malala, indicó que por un tiempo descansará y que por ahora será de Netflix, lectura y sueño.

“No sé lo qué pasará ahora. De momento será de Netflix, lectura y sueño”, dijo la joven.

Yousafzi, fue admitida en la prestigiosa universidad de Oxford en el 2017 tras haber sido escolarizada en el instituto de Birmingham.

La joven es ejemplo tras resultar gravemente herida por los talibanes por su lucha por la igualdad de la mujer.

El ataque provocó heridas en su cabeza cuando se trasladaba en un bus escolar con apenas 15 años de edad.

Tras sofrevivir al brutal ataque la joven encontró refugio en Inglaterra, donde continúa su lucha.

Con 17 años de edad, la ahora egresada de Oxford, recibió en premio Nobel de la Paz por su lucha por la igualdad de la mujer en su tierra natal.

Hard to express my joy and gratitude right now as I completed my Philosophy, Politics and Economics degree at Oxford. I don’t know what’s ahead. For now, it will be Netflix, reading and sleep. 😴 pic.twitter.com/AUxN55cUAf

— Malala (@Malala) June 19, 2020