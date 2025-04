Make America Clean Again (MACA) y We Fund the Blue Foundation homenajean a los galardonados en la American Patriots Gala en Mar-a-Lago

PALM BEACH, Florida--(BUSINESS WIRE)--Make America Clean Again (MACA), una organización dedicada a devolver la dignidad y el orgullo a las comunidades estadounidenses mediante la limpieza del medioambiente, la ayuda en caso de catástrofe y la lucha contra el maltrato de seres humanos, se asoció con We Fund the Blue, una organización sin fines de lucro que ayuda a retirar la basura de los departamentos de policía desbordados y con escasez de fondos. Juntas, las organizaciones rinden homenaje en la American Patriots Gala a personas que han tenido un impacto significativo en la promoción de la libertad, la justicia y la labor humanitaria en todo el mundo.





Personajes influyentes de los sectores político, empresarial y humanitario se dieron cita en el acto. Entre los galardonados reconocidos por sus contribuciones a la sociedad se encontraban el presidente Donald Trump, el presidente de Argentina Javier Milei, la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, Natalia Denegri, renombrada periodista, productora, empresaria y filántropa, y Eduardo Verástegui, el activista y productor de la aclamada película Sound of Freedom. Otras personalidades presentes en el acto fueron Kimberly Guilfoyle (embajadora de Estados Unidos en Grecia) y el representante estadounidense Matt Gaetz.

«Es un privilegio premiar a quienes luchan por los vulnerables y dan voz a los que no la tienen», declaró John Rourke, fundador de MACA al premiar a Natalia Denegri. «Que nunca dejes de luchar contra el maltrato de seres humanos que sigue existiendo en América Latina y Estados Unidos para mejorar la vida de los niños y las familias en crisis, ¡estamos en deuda con tu incansable trabajo, Natalia!».

La American Patriots Gala subrayó la importancia de apoyar a los líderes comprometidos con los valores de la libertad, la justicia y la compasión. Denegri, homenajeada y galardonada, es un ejemplo primordial: ha utilizado su plataforma para arrojar luz sobre los rincones más oscuros de la sociedad y ofrece apoyo tangible a quienes más lo necesitan. La velada fue un extraordinario reconocimiento a los incansables esfuerzos de Denegri por defender a los niños, las familias y las comunidades vulnerables, y marcó otro hito en su continuo viaje para hacer del mundo un lugar mejor. John Rourke y Glenn Parada expresaron su gratitud a todos los galardonados a lo largo de la velada, con un agradecimiento especial a quienes viajaron fuera de su país para la ocasión.

Acerca de Make America Clean Again (MACA)

John Rourke, fundador, y Glenn Parada, portavoz nacional, son los impulsores de la organización Make America Clean Again (MACA). John Rourke, veterano del ejército estadounidense, ha dedicado su vida a servir a los demás y a liderar iniciativas que proporcionan ayuda tangible a quienes la necesitan. Glenn Parada, pastor salvadoreño-estadounidense, filántropo y líder comunitario, se centra en capacitar a las familias y promover los valores cristianos. Juntos han organizado la American Patriots Gala, un acto para rendir homenaje a las personas que luchan activamente por la protección de la libertad, la justicia y la seguridad, al tiempo que apoyan la restauración de los valores fundamentales estadounidenses.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

