Mahogany, la chica con elefantiasis que sueña con ser modelo

EEUU.- Con 23 años de edad y una meta bien establecida, Mahogany Geter da sus primeros pasos cumplir su sueño: ser una reconocida modelo en la industria.

El talento, la simpatía y la belleza son innatas en ella, así lo confirman sus fotografías en sus redes sociales.

Pero Mahogany, originaria de Louisiana, no se ha viralizado por soñar con las pasarelas; la atención del público va más allá, y es por su fuerza.

Desde pequeña, la bella estadounidense sufre de elefantiasis, padecimiento provocado por el parásito Wuchereria bancrofti.

La deformidad de su pierna, la cual pesa 45 kilos, no será impedimento para que cumpla su sueño y así lo deja claro en cada una de sus fotografías.

Mahogany ha conseguido ya la aceptación de un buen número de seguidores, su belleza física e interior le hacen crecer y acercarse a su sueño.

‘Quiero inspirar a otras personas para que celebren sus diferencias. Ahora creo que soy hermosa por dentro y por fuera’, dijo la joven al revelar que su deseo además de ser modelo es servir de ejemplo.

Dijo estar orgullosa de lo que su cuerpo, de lo que puede hacer con él. ‘Durante mucho tiempo me sentí muy mal conmigo misma, pero una vez que me hice mayor y con mucho apoyo de mi madre, que es mi inspiración, me di cuenta de lo hermosa que soy’.

Su padecimiento la obliga a medicarse regularmente y a realizarse drenajes que le complican un poco sus días, pero que no le quitan el deseo de vivir.

Las fotografías más recientes de Mahogany se han viralizado, acompañada de su historia inspiradora.