Maestro mata a golpes a un alumno por dos errores en un examen

India.- Miles de personas han salido a las calles a exigir la captura de un maestro que mató a golpes a un alumno por dos errores cometidos en uno de sus exámenes.

Por increíble que parezca la noticia, esta se registró en un poblado de la India cuando un docente se enojó con su alumno por encerrar mal una respuesta y por cometer un error ortográfico.

Según relato de testigos, el estudiante de 15 años de edad fue atacado primero con una vara y luego a patadas hasta que quedó inconsciente.

La familia del menor denunció al profesor, quien intentó evadir su responsabilidad. “El profesor aprovechó un examen de ciencias sociales para patearlo sin razón”.

Los parientes explicaron que el menor habría tachado tres opciones en vez de una, y además cometió un error ortográfico al confundir una vocal.

“El profesor se le fue a golpes al alumno hasta dejarlo inconsciente en el suelo”, relataron ante los medios de comunicación los padres del joven de 15 años que murió por las lesiones.

La familia intentó comunicarse con el maestro para que pagara los gastos médicos, pero este se negó. Ahora el maestro se encuentra prófugo y miles piden su captura.

#NewsAlert | Violent protests in UP’s Auraiya after death of a 15-year-old Dalit boy after alleged assault with a rod by a teacher in school. Police say Bhim Army involved in protests; miscreants damaged police vehicles. pic.twitter.com/j2fnbNigTm

— NDTV (@ndtv) September 27, 2022