Maestra ‘explota’ por el desinterés de los alumnos: ‘Temo convertirme en aquello que tanto detesté como estudiante’

Puerto Rico.- La transmisión en vivo de una maestra que ‘explota’ por la indiferencia de sus alumnos se ha viralizado en las redes sociales y su mensaje ha sido reproducido por miles de personas.

Francés Sánchez, es la catedrática que expresó su frustración y dijo sentirse agobiada por el desinterés de sus estudiantes por aprender y no tomar en serie las clases online.

En la filmación, se ve a la maestra llorar al decir que está harta de lidiar con los jóvenes y ser calificada como una maestra que no puede enseñar.

En el video se ve como la maestra ‘explota’ y dice temer convertirse en aquello que tanto detestó como estudiante, refiriéndose a ser catalogada como una docente ‘mediocre’.

‘Acabo de dar la clase y me he topado con la cruda realidad de que tengo jóvenes que no les importa aprender, que no les importa ser nada. Hoy es 10 de noviembre y yo tengo estudiantes que desde agosto nunca se han reportado a la clase. Y ya, yo estoy harta, ya me siento agobiada y ya no sé ni qué más hacer’, dijo la maestra.

Al iniciar su transmisión aseguró que antes de hacerlo lo pensó varias veces, pero al no tener con quién desahogarse se vio forzada a exponer la indiferencia de sus alumnos.

‘A esta generación no les interesa aprender, punto. Nunca había visto el desánimo, el desinterés, la falta de compromiso tan a altos niveles como ahora’, agregó a su queja.

No es la única docente que ‘explota’ en las redes sociales por la indiferencia de sus alumnos ante las clases en plena pandemia de coronavirus.

‘Los maestros están abrumados, están que no pueden con esta situación y yo temo por convertirme en aquello que tanto detesté como estudiante, que es aquel maestro que, si lo haces bien y si no, también, que no se preocupan porque el estudiante aprenda, que les da lo mismo si lo hacen o no’, apuntó.

Hace unas semanas un docente expresó su indignación contra sus estudiantes asegurando estar harto de la indiferencia de sus alumnos que no estudian y que no responden al sistema de clases online que imparte por medio de ZOOM.

‘Estoy harto de todo esto. Nadie de ustedes estudia, pobre país’, dijo el docente mientras era grabado por sus estudiantes y quienes minutos después lo viralizaron en las redes sociales.