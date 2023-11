Maestra es suspendida por abrir cuenta de Onlyfans

Una maestra de secundaria en Missouri, que fue suspendida luego de que las autoridades educativas estatales descubrieron que mantenía una cuenta en un sitio web de suscripción conocido por su contenido explícito, ha decidido renunciar a su puesto, según el distrito escolar.

Brianna Coppage, de 28 años, quien enseñaba inglés en la St. Clair High School, fue colocada en licencia administrativa el mes pasado después de que los funcionarios escolares encontraron su perfil en el sitio web de OnlyFans, al cual se había unido, según afirmó, para complementar su modesto salario de docente. No se le solicitó la renuncia, y se tomaron medidas exhaustivas para garantizar su privacidad después de que se descubrió su perfil a través de publicaciones en redes sociales, según lo expresó el superintendente del distrito escolar, Kyle Kruse, al St. Louis Post-Dispatch.

Después de ser suspendida de sus funciones, Coppage informó a los medios que había creado su cuenta de OnlyFans durante el verano con el fin de mejorar sus ingresos, ya que su salario como profesora de segundo año ronda los $42,000, una cifra que se considera baja en comparación con otros estados, de acuerdo a la Asociación Nacional de Educación.

En declaraciones a una estación de noticias local, la maestra explicó que tomó la decisión de renunciar cuando alguien compartió el enlace a su perfil de OnlyFans en la página de Facebook de la St. Clair High School. “Muchas personas me han cuestionado sobre por qué no conseguía un trabajo de medio tiempo en otro lugar”, afirmó. “Sin embargo, los profesores llevamos trabajo a casa y no podemos calificar las tareas de 130 estudiantes durante el día. Realmente no es factible tener un segundo empleo”.

En el momento de su suspensión, Coppage expresó su intención de seguir publicando en el sitio. Según sus propias palabras, afirmó que ganaba hasta $10,000 al mes a través de su cuenta de OnlyFans, antes de que su historia se convirtiera en noticia a nivel internacional.

“Con estos ingresos, pude saldar todos mis préstamos estudiantiles, los préstamos de automóviles y las deudas de tarjetas de crédito. Ahora estoy libre de deudas, lo cual es realmente liberador”, mencionó Coppage. “Siendo profesora, sé que nunca habría podido pagar todo eso por completo. No lamento haberme unido a OnlyFans. Sé que puede ser visto como tabú y vergonzoso por algunas personas, pero no creo que el trabajo sexual deba ser estigmatizado”, añadió en septiembre al St. Louis Post-Dispatch.

Sin embargo, lamentó que las circunstancias hubieran tenido que ser de esta manera. Tras la noticia de su suspensión, la cuenta de la maestra atrajo a más de 100 nuevos suscriptores en los días siguientes, y aumentó el precio de su suscripción a más del doble.

La profesora le informó a Fox News a mediados de octubre que ahora es una de las principales creadoras de contenido en OnlyFans y ha ganado casi $1 millón en la plataforma. “Lo haría todo de nuevo”, afirmó.