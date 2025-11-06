Maestra baleada por un alumno de 6 años recibe indemnización de 10 millones de dólares en EEUU

Un jurado en Virginia otorgó 10 millones de dólares a Abby Zwerner, una exmaestra de la escuela primaria Richneck, quien fue baleada por su alumno de 6 años en enero de 2023. El fallo podría marcar un precedente legal sobre la responsabilidad de las autoridades escolares en casos de violencia con armas dentro de los centros educativos.

Zwerner demandó a la exsubdirectora Ebony Parker, alegando que ignoró las advertencias de que el niño había llevado un arma a clases. La maestra fue herida en el pecho y la mano mientras estaba sentada en su aula de lectura.

La defensa de Parker argumentó que nadie podía prever que un niño tan pequeño perpetrara un ataque, mientras que los abogados de Zwerner sostuvieron que era su deber garantizar la seguridad de todos en el plantel.

El caso reabre el debate sobre quién debe asumir la responsabilidad cuando menores acceden a armas y cometen tiroteos escolares, una problemática que sigue afectando al país: solo este año se han registrado 64 tiroteos en escuelas estadounidenses, 27 de ellos en instituciones de educación primaria y secundaria.