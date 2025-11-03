Maduro "tiene los días contados", según Donald Trump 

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, volvió a pronunciarse sobre la situación política de Venezuela, asegurando que los días de Maduro en el poder están contados.

Estas declaraciones han causado revuelo en la política internacional y han sido interpretadas como una intensificación de la presión hacia el régimen de Nicolás Maduro.

Durante una entrevista reciente, Trump hizo hincapié en la necesidad de un cambio democrático en Venezuela.

Trump respondió la entrevista de uno de los comunicadores de "60 Minute", destacando que cree que los días de Maduro en el poder están contados.

Declaraciones de Trump reavivan debate sobre Venezuela

Las palabras de Trump llegan en un momento clave para la política regional. Analistas señalan que sus declaraciones buscan influir tanto en la política interna estadounidense como en la internacional, reiterando su política de presión máxima implementada durante su mandato.

Esto vuelve a poner la crisis venezolana y la legitimidad de Maduro en la agenda internacional.

Mientras tanto, Estados Unidos y parte de la comunidad internacional mantienen sanciones y rechazan los resultados de las últimas elecciones en Venezuela.

La frase “días contados Maduro poder” se ha convertido en un eje de debate y polarización, reflejando la incertidumbre en torno al futuro político de Venezuela.

Donald Trump, una figura de influencia internacional, apunta a mantener la atención sobre los derechos humanos y la restauración democrática frente a la crisis venezolana.