Maduro denuncia a EEUU por intentar iniciar una guerra eterna con Venezuela y promete detenerla 

El presidente Nicolás Maduro acusó públicamente a Estados Unidos de intentar iniciar una “guerra eterna” en Venezuela.

Según sus declaraciones transmitidas en cadena nacional, Maduro advirtió sobre supuestos planes de desestabilización impulsados desde Washington, señalando que estos buscan un conflicto prolongado y la intervención abierta en los asuntos internos del país sudamericano.

La acusación de la intención de generar una guerra eterna llegó en un contexto marcado por el aumento de presiones internacionales y nuevas sanciones estadounidenses contra funcionarios venezolanos.

Maduro, al dirigirse ante una multitud de simpatizantes, anunció la creación de brigadas internacionales que respalden la soberanía de Venezuela frente a lo que calificó de “amenaza imperialista”.

Estas declaraciones intensifican la retórica oficial, recordando anteriores crisis diplomáticas y tensiones entre ambos países.



Contexto de las declaraciones y reacciones internacionales

La denuncia de Maduro se produce pocos días después de que el gobierno estadounidense ratificara su postura de mantener restricciones económicas mientras “no se respete la democracia” en Venezuela.