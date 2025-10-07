Maduro apela al papa León para que le ayude a preservar la paz en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sorprendió a la comunidad internacional al enviar una carta al Papa León para solicitar su mediación en la búsqueda de la paz entre Venezuela y Estados Unidos.

Este llamado, conocido como “Maduro carta al Papa”, surge después de recientes tensiones y anuncia una posible apertura al diálogo político, según informó EFE.

El mandatario venezolano argumentó en su comunicado que el sumo pontífice podría ser un “león de la paz” que ayude a propiciar el acercamiento y rebajar el conflicto diplomático entre Caracas y Washington.

La petición llega en un contexto de sanciones, presiones externas y una larga historia de desencuentros bilaterales, especialmente por el desplazamiento militar .

Contexto de la carta y reacciones internacionales

Maduro aseguró haber dirigido previamente otras misivas al Vaticano, pero ahora enfatiza su deseo de que el Papa Francisco tenga un papel activo y público en la facilitación de una mesa de diálogo.

Analistas internacionales ven este acercamiento como una estrategia para destrabar las relaciones Venezuela Estados Unidos, que se han mantenido estancadas a lo largo de los años recientes.

Por su parte, EEUU aún no ha emitido una respuesta oficial a la propuesta, pero voceros extraoficiales recordaron que toda negociación debería estar basada en principios democráticos, transparencia y respeto mutuo.

El Vaticano, conocido históricamente por apoyar procesos de paz en la región, podría desempeñar un papel importante, pero su intervención dependerá de la voluntad de ambas partes.

A nivel regional, la noticia ha generado expectativa, especialmente en torno a la posibilidad de que se flexibilicen algunas sanciones y se fortalezcan los canales diplomáticos.