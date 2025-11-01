Maduro acusa a Trump de querer robarnos la inmensa riqueza petrolera 

En una nueva declaración que ha generado fuerte impacto en la región, el presidente Nicolás Maduro acusa a Estados Unidos de robar a Venezuela miles de millones de dólares mediante el congelamiento y apropiación de activos nacionales en el extranjero.

Según el mandatario, estas acciones constituyen un acto de “piratería moderna” en un contexto de crecientes tensiones político-económicas entre ambos países.

Maduro sostiene que el gobierno estadounidense ha utilizado sanciones económicas y el control internacional para apropiarse de recursos venezolanos, afectando directamente la economía y la calidad de vida de la población.

“Nos han robado más de 30.000 millones de dólares en activos y cuentas del Estado venezolano”, afirmó el jefe de Estado durante una alocución citada por diversos medios internacionales.

El trasfondo de las sanciones y los activos bloqueados

Desde 2017, Estados Unidos ha intensificado las sanciones económicas sobre Venezuela, argumentando que buscan presionar una transición democrática en el país.

Sin embargo, el gobierno venezolano denuncia que estas medidas impiden el acceso a fondos que serían utilizados para importar alimentos, medicinas y suplir otras necesidades básicas.

Los activos venezolanos congelados en el extranjero, incluyendo empresas como Citgo, se han convertido en un punto de disputa internacional y motivo recurrente de protesta por parte de Caracas.

A la par del reclamo, expertos internacionales advierten que la disputa por los activos podría escalar y tener consecuencias regionales en materia de alianzas y comercio.

La denuncia de Maduro se suma a una serie de llamados previos para el levantamiento de las sanciones, argumentando que afectan principalmente al pueblo venezolano.