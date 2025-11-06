Maduro acusa a Noboa de facilitar la producción y el traslado de droga hacia EEUU: Trump lo sabe

Nicolás Maduro acusa a Noboa de narcotráfico, lanzando fuertes señalamientos que elevan la tensión política entre Venezuela y Ecuador.

Durante una declaración oficial, el presidente venezolano responsabilizó a Daniel Noboa, presidente de Ecuador, de permitir el incremento del tráfico de drogas y la violencia criminal en la región.

La crisis de seguridad en Ecuador se ha venido profundizando en los últimos meses, con ataques armados, motines carcelarios y un auge del narcotráfico.

Maduro sostuvo que la responsabilidad recae directamente sobre la gestión de Noboa, alegando incluso que “Ecuador se ha convertido en epicentro del tráfico de drogas hacia el continente”.

“Eso lo saben los organismos de inteligencia policial de Estados Unidos, lo sabe el FBI, lo sabe la DEA (Administración de Control de Drogas de EEUU), lo saben los militares estadounidenses”, dijo Nicolás Maduro.

En cambio, aseguró que “toda la droga que se produce en Colombia, en Perú y parte en Bolivia sale por Ecuador” en “los barcos y las empresas del presidente” Noboa.

Tensiones diplomáticas y repercusiones en América Latina

Las palabras del mandatario venezolano llegan en un escenario de complejas relaciones diplomáticas en América Latina.

Algunos analistas consideran que este tipo de acusaciones complican los esfuerzos de cooperación regional contra el narcotráfico y la violencia.

El gobierno ecuatoriano, por su parte, ha rechazado enérgicamente los señalamientos, calificándolos de infundados y peligrosos para la estabilidad bilateral.

Diversos organismos internacionales han expresado preocupación por el deterioro de la seguridad en Ecuador y la permeabilidad de sus fronteras.

Este incidente ocurre mientras otros países de la región incrementan sus propias medidas de control y alertan sobre los riesgos de las organizaciones criminales transnacionales.