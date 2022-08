Madres exigen que maestra sea despedida por publicar fotografías en traje de baño

México.- Un grupo de madres se ha unido para exigir que una maestra sea despedida o sancionada por las autoridades luego de publicar fotografías en traje de baño.

La noticia de estas progenitoras se da a pocos días que otro grupo se uniera para evitar que un director de una escuela fuera sancionado por ser “sexy”.

Una vez que la noticia trascendió en los medios de comunicación local fueron miles de comentarios en contra de la acción de las madres.

Entre las críticas se destaca que es imposible que en pleno siglo 21 se busquen castigos para maestras por publicar en sus redes sociales personales fotografías mostrando sus atributos, en este caso en traje de baño.

Las madres aseguran que la acción de la maestra da una mala imagen a los alumnos y no es bueno que enseñe su cuerpo.

“Estos padres de familia están exagerando”, coinciden los ciudadanos que cuestionan a la maestra y aseguran que de ser despedida sería una injusticia.

La docente de 25 años de edad ha exigido se respete su privacidad y que las imágenes en traje de baño fueron tomadas cuando estaba de vacaciones.

Al respecto, indicó que su desempeño profesional no se limita a unas fotografías publicadas en las distintas plataformas de internet.

“Jamás me he vestido de manera que puedan considerar indebida frente a mis alumnos. Nunca traigo falda ni short, siempre uso pantalón y blusa, todo cubierto con mi delantal. Jamás les he dado mi Facebook a mis estudiantes, pues tienen cinco años y ni siquiera deben tener redes sociales”, manifestó.

El caso de la docente y sus fotografías en traje y el director de escuela sexy muestran conductas diferentes de los padres de familia.