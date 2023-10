Madre llora y pide ayuda porque su hijo de 22 años se enoja cuando le pide gasolina para irlo a dejar

Indignados han reaccionado los cibernautas luego que una madre con notoria angustia llora porque su hijo de 22 años se enoja cuando ella le pide dinero para la gasolina para irlo a dejar al trabajo.

La progenitora subió un video en TikTok notoriamente afectada por la situación que está viviendo con su hijo, quien no quiere aprender a manejar ni tampoco dar para el gasto.

El video que dura unos segundos provocó que cientos de personas se sintieran conmocionadas por la mujer que explica que fue madre adolescente y que ha sido difícil criar a su hijo.

“Yo tengo un hijo de 22 años, va a cumplir 23 ya, lo tuve a los 17 años; el día que cumplí 17 años”, inicia la mujer sobre su historia.

Entre lágrimas y sollozos, la madre confesó que como madre joven cometió muchos errores en la crianza de su hijo.

“Yo le pido a veces para la gasolina, él reniega y me lo da, no me lo da. ¿Está mal que le pida para la gasolina debes en cuándo? Yo lo llevo y lo traigo”, dijo la madre mientras se limpiaba sus lágrimas.

La grabación ha generado una ola de comentarios, en su mayoría aconsejándola que le pida a su hijo de 22 años que se independice.

Según las opiniones, el protagonista de la historia tiene la edad suficiente para pagarse su gasolina y para irse de la casa.

“Mándalo a vivir solo, que pague renta y todos los gastos, ahí aprenderá a valorar”, escribió uno de los seguidores de esta madre que se ha convertido en tendencia.

La madre asegura que su hijo de 22 años está tan cómodo que cuando le sugiere que compre su propio transporte y se molesta hasta el punto de ofenderla y decirle que le da el dinero para que no “chille” (llore).