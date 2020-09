Madre llora desconsolada luego de que solo un niño fuera al cumpleaños de su hijo con síndrome de Down

Estados Unidos.- El video de una madre llorando desconsolada luego que solo un niño asistiera al cumpleaños de su hijo con síndrome de Down se ha viralizado en la plataforma de TikTok.

La mujer durante el video corto lamentó que su hijo fuera discriminado y pidió a los padres fomentar mejores valores en sus vástagos.

“Lo normal es que esto sea algo negativo para cualquier niño, pero nuestro hijo tiene Síndrome de Down”, explicó la madre al asegurar que por el momento su hijo no se enteró de la situación.

El video del usuario @nosilla865 logró viralizarse en unas horas y llamó la atención de los padres que no enviaron a sus l cumpleaños y de otras personas en el mundo.

“El peor día. Mi corazón está roto. Por favor, eduquen a sus pequeños que sean buenos”, agregó la dolida progenitora en la descripción del video.

Actualmente, la filmación tiene siete millones de reproducción; llegando al corazón de los usuarios de varias plataformas.

“Lo normal es que esto sea algo negativo para cualquier niño, pero nuestro hijo tiene Síndrome de Down. Mi hijo tiene síndrome de Down y no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Pero, ¿qué pasa cuando lo sepa? ¿Qué sucederá cuando sepa que lo están dejando fuera a propósito? ¿Por qué?”,

Su publicación logró aún más del impacto que ella esperaba, que era generar conciencia para evitar la discriminación.