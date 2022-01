Madre indignada denuncia a aerolínea por no vender boletos no binarios

EEUU.- La indignación de una madre ha traspasado las fronteras luego que una aerolínea le notificara que no tenía boletos no binarios para su hijo.

Según Dawn Henry, ella pretendía comprar un pasaje de avión para su vástago con identidad X en su documento de identificación.

“Se está discriminando a las personas no binarias y no binarias y no se les permite volar a pesar de la identificación legal”, dijo la progenitora.

La denuncia de Henry se enfoca en que a pesar que su hijo está legalmente identificado como género X, la aerolínea no ofrece boletos no binarios.

La mujer hizo referencia que en el trasnporte público de EEUU sí existe el género X, algo que deberían adoptar las aerolíneas.

“La Administración de Seguridad en el Transporte acepta ‘X’ como marcador de género en las identificaciones estatales. El problema son las aerolíneas”, indicó la enardecida madre.

Explicó que se dio cuenta que las aerolíneas no ofrecían boletos no binarios cuando quiso reservarle uno a su hijo de 21 años de edad.

De acuerdo con el relato de la madre, la compañía Delta la mantuvo en línea por más de 30 minutos para notificarle que en su sistema solo había dos géneros.

“Se está discriminando a las personas no binarias y no se les permite volar a pesar de la identificación legal emitida por los estados que permiten X en los certificados de nacimiento y las identificaciones emitidas por el estado”, detalló.

Los gobiernos que incluyen el género X en su identificación han advertido de los problemas que pueden tener con las aerolíneas que no reconocen el nuevo género.

El género X ha tomado fuerza entre los famosos y deportistas, hace unos meses el caso de Alan Smith, quien se declaró no binario y los periodistas no respetaron su decisión de no simpatizar con ningún género y la calificaron como ella generó polémica.