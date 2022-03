Madre entrega a su hijo a la policía por participar en riña de Querétaro

México.- La acción de una madre mexicana se ha viralizado, la progenitora entregó a su hijo a la policía tras enterarse que participó en la riña en el estadio de Querétaro.

Según la madre, quien dijo sentirse deshecha por dentro, elementos de seguridad llegaron a su vivienda y le informaron que su hijo era buscado por la policía.

En ese momento, el implicado no se encontraba en su vivienda, razón por la cual su madre decidió entregarlo a las autoridades.

La progenitora indicó que la participación de su hijo en la riña se confirmó por medio de un video.

“Fueron a catear mi casa, él no estaba y me dijeron que lo más opcional era que se entregara”, dijo la madre a los medios de comunicación.

Reveló que horas después su hijo llegó y tras una plática le pidió que se entregara a las autoridades.

La madre decidió acompañar a su vástago hasta la fiscalía para que responda por sus acciones durante la riña en el estadio de Querétaro.

“No me dijo nada, lo aceptó todo, me dijo que sí y aquí estamos”, dijo la madre con vos entrecortada.

La madre pidió a otras personas ayudar a las autoridades, con información o motivando a sus familiares a acudir a la policía.