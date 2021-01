Madre e hija mueren el mismo día tras perder la batalla contra el coronavirus

México.- La historia de una madre e hija que murieron el mismo día tras perder la batalla contra el coronavirus se ha viralizado en las redes sociales con el objetivo de generar conciencia.

Autoridades municipales de la localidad de Madero confirmaron que ambas fallecieron en su residencia, la cual compartían desde hace algunos años.

La noticia de la muerte de madre e hija se dio a conocer luego que el alcalde Adrián Oseguera, brindara detalles a los medios de comunicación.

El funcionarios indicó que con las muertes asciende a 268 el número de víctimas mortales en la comunidad por el Covid-19.

Las víctimas del contagio y que fallecieron el mismo día tenían 60 y 30 años de edad. ‘Lamentablemente murieron víctimas del Covid-19, madre e hija vivían juntas’, dijo el edil.

Asimismo, se detalló que se identificaron otras cinco personas contagiadas en la misma familia, lo que ha generado alerta.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, en Madero se han registrado 4,514 casos del contagio con 268 muertes. México, es una de los países de Latinoamérica con mayor cifras de muertes y contagios de la región.

Hace unas semanas la fotografía de una madre e hija que se tomaron de la mano, minutos antes que la progenitora muriera por coronavirus también se convirtió en tendencia.

La fotografía fue tomada en un hospital de Leicestershire, Reino Unido, cuando ambas necesitaban de máscara de oxígeno para respirar.

‘Tanto su madre como ella se pusieron delicadas y fueron internadas. A María se le colocó una mascarilla de oxígeno, pero al darse cuenta que no sobreviviría, firmó una Orden de No Resucitación y pidió que la dejaran estar con sus hijas’, detalla el medio británico The Sun.