Madre del camionero del tráiler donde murieron 53 personas sabía que andaba en malos pasos

La madre del camionero del tráiler donde murieron 53 migrantes de distintas nacionalidades sabía que su hijo andaba en malos pasos, pero no de los niveles de tráfico de personas.

Según la progenitora, que no quiso revelar su identidad, ofreció una entrevista exclusiva a la cadena de noticias Univision 45, en la cual detalló que su hijo se la pasaba de viaje.

“A veces estaba en Florida, en Nueva York, New Jersey, aquí en Houston, Baytown, Pasandena”, señaló la progenitora.

Sobre la muerte de 53 personas y la implicación de su hijo, quien era el camionero del tráiler, acotó que si lo tuviera enfrente le daría un par de cachetadas.

“Si yo lo tuviera de frente lo agarraba a cachetadas. Y ¿Por qué lo hiciste, por qué? Nunca habías hecho algo así”.

De acuerdo con el testimonio de la madre, sabía que no andaba en buenos pasos, pero no a nivel de tráfico de inmigrantes indocumentados.

“Siempre le decía: a mí no me traigas a tu gente a donde yo vivo. Lo que hagas ese es tu problema”, manifestó la señora que le repetía a su hijo.

Además, aseveró que le decía que si algún día lo detenían solo la llamara para informarle. “Si te encierran no me andes buscando, y si me buscas nada más para avisarme dónde estás”.

Según las autoridades, el camionero del tráiler tiene un largo expediente criminal que data desde 1990 con delitos menores en diferentes condados de Texas.

“Posesión de marihuana, allanamiento de residencia y no querer identificarse con un oficial de la ley”, se informó sobre su expediente policial.

A Homero Zamorano de 45 años de edad se le imputan cargos de tráfico de personas extranjeros con resultado de muerte.

“El conductor del tráiler abandonado en San Antonio podía enfrentar a cadena perpetua o pena de muerte si se confirma su implicación en el caso”, informó la Oficina del Fiscal General en el distrito oeste de Texas.