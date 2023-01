Madre de Miss Puerto Rico acusa al certamen de beneficiar a EEUU: “Que triste son las injusticias”

Una publicación en Facebook acusando el certamen de Miss Universo de beneficiar a la participante de los Estados Unidos (EEUU) se ha viralizado.

Se trata del usuario Cariño Arline, quien aseguró ser la mamá de Miss Puerto Rico. La publicación estuvo colgada en Facebook por más de 12 horas, luego fue borrado.

A pesar de que el posteo desapareció de la plataforma, cientos de personas la han compartido y destacado la denuncia sobre beneficiar a la candidata de los EEUU para que ganara el certamen.

“Qué orgullosa estoy de ti. Hiciste un trabajo impecable. Desde el día #1 estuviste en competencia maximizándolo todo. No hubo ni un mínimo error. todo te quedó perfecto, mejor que como se planificó. Sobresaliente en todo, eras la mejor y no me cabe duda”, inicia Cariño en su posteo.

Posteriormente, inicia sus quejas del certamen; no solo mencionando lo “arreglado del certamen”, sino la inclusión de género obligatoria.

“Qué triste son las injusticias. Qué obvio les quedó. Esta organización jamás será igual que antes o mucho menos prestigiosa. Por lo antes visto en mi opinión muchas cosas estuvieron de más”, inicia la madre de Miss Puerto Rico sobre la denuncia de beneficiar a la participante de los EEUU.

Cariño destaca que el contrato estipulaba que para esta “compraventa la última corona tenía que ser de EEUU sin importar cual fuese la mejor representación de una verdadera reina”.

Asimismo, mencionó los escándalos de acoso sexual en el certamen en el que se eligió a Miss Usa y el respaldo que tuvo la actual candidata que también pudo tener en Miss Universo.

La madre de Miss Puerto Rico no solo mencionó acuerdos a favor de la participante de EEUU, mencionó República Dominicana y Venezuela.

“República Dominicana solo entró (a l top 3) por la gran maestra de la trampa, el trabajo sucio y buscando favoritismo vía acuerdo y el que la conoce sabe de lo que hablo. Miss República Dominicana no era para entrar a ese top 3, lo siento. Y de Miss Venezuela investiguen ustedes quien auspició los trajes de baño y las carteras para este certamen. Qué pena me da que el Universo no esté listo para un agente de cambio lleno de luz y paz”, acotó.