Madre de gemelos de 6 meses sin hogar tras ser desalojada por falta de pago

Una mujer, madre de gemelos de seis meses de nacidos fue desalojada junto a sus dos hijos en medio de esta pandemia, en el Área de la Bahía de California, Estados Unidos.

Rosana Sastrami, madre de Elijah y Elías, fue desalojada y se vio obligada a vivir en un automóvil junto a sus bebés, a pesar de que existe una moratoria que bloquea todos los desalojos, sin embargo según medios locales, luego de consultar a abogados aún existen excepciones por lo que aún se está desalojando a la gente.

“No pude encontrar trabajo, no pude asegurar el cuidado de niños, no pude conseguir nada”, dice Rosana Sastrami.

Sastrami trabajaba de administradora en el Vallejo Mobile Home Community and RV Park un parque de vehículos de caravana, lugar donde vivía de gratis. Sin embargo, fue despedida por un supuesto desempeño deficiente. En el lugar se le negaron las denuncias de acoso y discriminación.

La madre soltera ha estado desempleada desde mediados de julio y se ha tenido que quedar junto a sus hijos en su carro. Sastrami subió una foto de sus hijos durmiendo en el suelo del vehículo, alguien vio la foto y ofreció ayuda en un refugio en Sacramento. Lleva menos de una semana allí.

En un principio Sastrami asegura que, “¡Estaba tan enojada! Estaba enojada con su padre, estaba enojada con mi familia, estaba enojada conmigo misma”.La madre también tiene un hijo de 13 años que vive con su padre en Oakland, California.

Ahora la madre admite que todavía no tiene hogar, pero está con sus bebés y es optimista.“A veces rezo y digo ‘por favor, no dejes que este sea mi día de descanso, por favor no me dejes’. Este tipo de situaciones en las que la gente se vuelve loca, pero gracias a Dios me quedé quieto “.

Sastrami abrió una página de GoFundMe. El dinero recaudado se destinará a un lugar para vivir.