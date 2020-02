Madre de Enoc: “Esta situación está acabando con mi vida”

Con notorio desgaste físico y emocional, reflejado en su rostro decaído y voz entrecortada, Karina Chinchilla ruega una vez más por saber el paradero de su hijo desaparecido hace dos meses 18 días.

La madre del pequeño Enoc Pérez, por medio de un video que circula en las redes sociales aceptó que la situación está acabando con su vida.

El no saber nada del paradero de su hijo desde el 12 de diciembre del 2019, las búsquedas infructuosas y la falta de respuesta gubernamental la va matando lentamente.

“Es una situación bastante difícil… He ido a muchos lugares día tras día y lo estoy haciendo (video) porque ya no puedo más, estoy cansada escuchar no hay ninguna noticia de su hijo”, dijo la madre en un video.

Esgrimió la negligencia y la falta de respuesta del gobierno por no emprender una búsqueda minusiosa a tiempo.

“Esa decisión que yo tomé me está costando la vida, cada noche, esta angustia… No saber nada de él”, agrega en el video.

Además, niega que la muerte del menor esté relacionada a una venganza porque ha pasado muchos años fuera del país y no era la primera Navidad que viajaba a Honduras.

Chinchilla, agradeció a la bancada de Libre por exponer su problema ante el Congreso Nacional para exigir se dé respuesta del paradero de su hijo.

“No dejen de orar, no dejen de hacerlo, no dejaré de hacerlo, voy a luchar por mi príncipe”, de quien necesita un abrazo y un beso.