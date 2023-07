Madre confiesa estar desesperada por cuidar a sus hijos: “Es una tortura”

El video de una madre que confesó estar desesperada por cuidar a sus hijos durante las vacaciones escolares ha generado una ola de comentarios.

La mayoría de madres la apoyan, asegurando que ser madre no es tan fácil y que las generaciones anteriores han romantizado la maternidad.

Según Helena, las personas que la critican por decir la verdad sobre la maternidad o no tienen hijos o son de aquellas que les dan el celular para que las dejen tranquila.

“Tener a los niños en casa, lo voy a decir, es una tortura, dijo la madre al reflejar lo desesperada que está por cuidar a sus hijos durante las vacaciones de verano.

Cuestionó que los menores desde las 7:00 de la mañana se levantan a pelear, exigir comida y a corretear por la casa.

“Son las 9:00 y ya estoy desesperada. Lo digo con mayúscula, con negrita, subrayado y fluorescente”, dijo esta angustiada progenitora.

Agregó que un día anterior decidió acostar a los niños a las 12:00 de la madrugada para que se levantaran tarde, pero a las 7:00 ya estaban despiertos. “Me han perdido la tapa de atrás del mando, me han roto una figurita, me han tirado todos los papeles al suelo”.

La madre indicó que en unas horas en casa, los niños no la dejaron hacer sus quehaceres. “Estoy haciendo camas, estoy limpiando baños, estoy aspirando, estoy doblando ropa, no estoy tumbada viendo la televisión”.

“Estos niños no se saben entretener si no estás con ellos. Están todo el día peleando, descuento. Yo no me puedo ir al parque a las 5:00 de la mañana, yo tengo cosas que hacer aquí”, acotó.

Cientos de mujeres han apoyado a Helena, indicando que el sentirse desesperada es algo que toda madre que realmente está pendiente de sus hijos siente.